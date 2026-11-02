Favori Kahvelerine Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?
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Kış gelince sıcacık bir filtre kahve mi yoksa yazın içilen ice latte mi favorin? Kahve tercihin karakterin hakkında düşündüğünden daha fazlasını söylüyor olabilir. Peki senin ruhun hangi mevsime ait? Favori kahvelerini seç, cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. Öncelikle sabah kahveni seç bakalım. 👇
2. Sıcak havada hangisini içmek istersin?
3. Kahven biraz daha sert olsun istediğinde ilk tercihin hangisi olur?
4. Peki, serin bir havada hangisini seçersin?
5. Canın tatlı bir kahve istediği zaman... 🤔
6. Yeni bir kahve deneyeceksin diyelim, hangisini seçersin?
7. Söyle bakalım, tatlının yanında hangi kahve olmalı?
8. Akşam olunca bir yorgunluk kahvesi içmek istedin, hangisini istersin?
Sen tam bir ilkbahar insanısın!
Sen kesinlikle yaz insanısın!
Sen tam bir sonbahar insanısın!
Sen tam bir kış insanısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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