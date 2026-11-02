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Favori Kahvelerine Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

etiket Favori Kahvelerine Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
02.11.2026 - 11:05
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Kış gelince sıcacık bir filtre kahve mi yoksa yazın içilen ice latte mi favorin? Kahve tercihin karakterin hakkında düşündüğünden daha fazlasını söylüyor olabilir. Peki senin ruhun hangi mevsime ait? Favori kahvelerini seç, cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Öncelikle sabah kahveni seç bakalım. 👇

2. Sıcak havada hangisini içmek istersin?

3. Kahven biraz daha sert olsun istediğinde ilk tercihin hangisi olur?

4. Peki, serin bir havada hangisini seçersin?

5. Canın tatlı bir kahve istediği zaman... 🤔

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6. Yeni bir kahve deneyeceksin diyelim, hangisini seçersin?

7. Söyle bakalım, tatlının yanında hangi kahve olmalı?

8. Akşam olunca bir yorgunluk kahvesi içmek istedin, hangisini istersin?

Sen tam bir ilkbahar insanısın!

Senin kahve tercihlerin genelde hafif ve yumuşak tatlar oluyor. Yeni tatlar denemeyi de seviyorsun ama çok yoğun kahveler sana göre değil. Sütlü ve aromalı kahveler tam senlik. Tıpkı ilkbahar gibi senin enerjin de sıcak, keyifli ve hareketli! Kahveni alıp güzel bir kafede oturmak ya da açık havada uzun uzun sohbet etmek sana iyi geliyor. Arada küçük değişiklikler yapmayı seviyorsun.

Sen kesinlikle yaz insanısın!

Senin favorilerin daha çok soğuk ve ferahlatıcı kahveler. Buzlu kahveler, farklı aromalar ve yeni tatlar hoşuna gidiyor. Kahveni alıp dışarı çıkmak da senin için ayrı bir keyif. Güneşli hava ve soğuk kahve ikilisi en sevdiğin şeylerden biri! Özellikle sıcak günlerde elinde buz gibi bir kahveyle gezmek tam sana göre. Fazla düşünmeden anın tadını çıkarmayı seviyorsun.

Sen tam bir sonbahar insanısın!

Sen sıcak, tatlı ve aromalı kahveleri seviyorsun. Tarçın, vanilya ve karamel gibi tatlar tam senlik. Kahveni içerken sakin ve huzurlu bir ortam arıyorsun. Serin havalarda elinde sıcak kahveyle keyif yapmak tam sana göre! Yağmur sesi, loş bir kafe ve güzel bir müzik de bu keyfi tamamlıyor. Çünkü senin için kahve biraz da huzurlu bir mola demek.

Sen tam bir kış insanısın!

Sen kahveni biraz daha yoğun seviyorsun. Espresso, mocha ve benzeri kahveler senin damak tadına daha yakın. Soğuk havalarda sıcak bir kahveyle evde oturmak sana fazlasıyla yetiyor. Kış geldiğinde kahveni alıp battaniyenin altına girmek en sevdiğin şeylerden biri! Özellikle dışarıda hava buz gibiyken sıcak kahvenin verdiği rahatlık başka. Sen kahveyi sadece içmek değil, biraz da keyif yapmak için seviyorsun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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