Favori Kahvelerine Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

Sen sıcak, tatlı ve aromalı kahveleri seviyorsun. Tarçın, vanilya ve karamel gibi tatlar tam senlik. Kahveni içerken sakin ve huzurlu bir ortam arıyorsun. Serin havalarda elinde sıcak kahveyle keyif yapmak tam sana göre! Yağmur sesi, loş bir kafe ve güzel bir müzik de bu keyfi tamamlıyor. Çünkü senin için kahve biraz da huzurlu bir mola demek.