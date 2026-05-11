Samsung ve Dua Lipa Mahkemelik Oldu: Ünlü Şarkıcı, Teknoloji Devine 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Şarkıcı, şirketin piyasaya sürdüğü televizyonların ambalajlarında kendisine ait bir fotoğrafı kullanarak haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne sunulan şikayet dilekçesinde, bu durumun hem telif haklarını ihlal ettiği hem de tüketicileri yanılttığı vurgulandı. Sanatçı, markadan en az 15 milyon dolar tutarında tazminat talep ediyor.

Dava sürecine konu olan görselin, 'Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024' isimli çalışma olduğu ve tüm haklarının doğrudan şarkıcıya ait olduğu açıklandı. Dosyadaki iddialara göre Samsung, bu fotoğrafı mağazalarda satılan ürünlerin kutu tasarımlarına yerleştirerek izinsiz bir pazarlama stratejisi yürüttü. Avukatlar, geçtiğimiz yılın haziran ayında durumu fark ettiklerini ve şirkete bu kullanımı durdurması için uyarıda bulunduklarını ancak Samsung’un bu talebi görmezden gelerek görseli kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Dava dosyasına eklenen kanıtlar arasında, bir hayranın kutu üzerindeki görseli görerek 'Sırf üzerinde Dua Lipa olduğu için bu televizyonu alırım' şeklindeki yorumu yer aldı. Bu ve benzeri paylaşımlar, ünlü ismin görselliğinin satın alma kararlarını doğrudan etkilediğini ve şarkıcının markayı desteklediğine dair yanlış bir izlenim oluşturduğunu kanıtlamak amacıyla mahkemeye sunuldu. Dua Lipa cephesi, markanın bu yolla sanatçının popülaritesinden haksız yere faydalandığını savunuyor.