Samsung ve Dua Lipa Mahkemelik Oldu: Ünlü Şarkıcı, Teknoloji Devine 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 09:52

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğraflarını izinsiz şekilde televizyon kutularında kullanarak reklam yaptığı gerekçesiyle Samsung’a 15 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ünlü sanatçı, teknoloji devinin kendisinden onay almadan görsellerini ticari amaçla kullandığını savunuyor.

Pop müziğin küresel yıldızı Dua Lipa, teknoloji dünyasının devlerinden Samsung ile mahkemelik oldu.

Şarkıcı, şirketin piyasaya sürdüğü televizyonların ambalajlarında kendisine ait bir fotoğrafı kullanarak haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne sunulan şikayet dilekçesinde, bu durumun hem telif haklarını ihlal ettiği hem de tüketicileri yanılttığı vurgulandı. Sanatçı, markadan en az 15 milyon dolar tutarında tazminat talep ediyor.

Dava sürecine konu olan görselin, 'Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024' isimli çalışma olduğu ve tüm haklarının doğrudan şarkıcıya ait olduğu açıklandı. Dosyadaki iddialara göre Samsung, bu fotoğrafı mağazalarda satılan ürünlerin kutu tasarımlarına yerleştirerek izinsiz bir pazarlama stratejisi yürüttü. Avukatlar, geçtiğimiz yılın haziran ayında durumu fark ettiklerini ve şirkete bu kullanımı durdurması için uyarıda bulunduklarını ancak Samsung’un bu talebi görmezden gelerek görseli kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Dava dosyasına eklenen kanıtlar arasında, bir hayranın kutu üzerindeki görseli görerek 'Sırf üzerinde Dua Lipa olduğu için bu televizyonu alırım' şeklindeki yorumu yer aldı. Bu ve benzeri paylaşımlar, ünlü ismin görselliğinin satın alma kararlarını doğrudan etkilediğini ve şarkıcının markayı desteklediğine dair yanlış bir izlenim oluşturduğunu kanıtlamak amacıyla mahkemeye sunuldu. Dua Lipa cephesi, markanın bu yolla sanatçının popülaritesinden haksız yere faydalandığını savunuyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
