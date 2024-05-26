Şampiyonluk Maçlarında İlk Yarılar Bitti! Karşılaşmalar Böyle Noktalanırsa Şampiyon Galatasaray

Sezon başından bu yana kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde sona yaklaşılıyor. Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray, Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarının ilk yarısı tamamlandı. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0, Fenerbahçe ise 3-0 önde kapattı. Karşılaşmalar, bu skorla noktalanırsa sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan edecek.