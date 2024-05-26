Şampiyonluk Maçlarında İlk Yarılar Bitti! Karşılaşmalar Böyle Noktalanırsa Şampiyon Galatasaray
Şampiyonluk Maçlarında İlk Yarılar Bitti! Karşılaşmalar Böyle Noktalanırsa Şampiyon Galatasaray
Sezon başından bu yana kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde sona yaklaşılıyor. Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray, Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarının ilk yarısı tamamlandı. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0, Fenerbahçe ise 3-0 önde kapattı. Karşılaşmalar, bu skorla noktalanırsa sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan edecek.
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Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların golü, 29. dakikada Icardi'den geldi.
Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği İstanbulspor'a ilk 45 dakikada 3-0'lık üstünlük sağladı. Golleri 8'de Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Tadic kaydetti.
Mücadeleler, bu skorla noktalanırsa Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılılar, 24. kez kupayı müzesine götürecek.
Konyaspor da rakibinden puan alamaz, Ankaragücü Trabzonspor'u yenerse Süper Lig'e veda eden son ekip olacak.
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Hadi hayırlısı 💛❤️
şanlııı 🟨🟥Galatasaray 🟨🟥
Bitti bu iş ❤️💛
Ben ilk baştan kazanacağını biliyordum.Fener kiiiiiimmmm kazanmak kim🤣🤣