Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Şampiyonluk Maçlarında İlk Yarılar Bitti! Karşılaşmalar Böyle Noktalanırsa Şampiyon Galatasaray

Şampiyonluk Maçlarında İlk Yarılar Bitti! Karşılaşmalar Böyle Noktalanırsa Şampiyon Galatasaray

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 19:53

Sezon başından bu yana kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde sona yaklaşılıyor. Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray, Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarının ilk yarısı tamamlandı. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0, Fenerbahçe ise 3-0 önde kapattı. Karşılaşmalar, bu skorla noktalanırsa sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların golü, 29. dakikada Icardi'den geldi.

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların golü, 29. dakikada Icardi'den geldi.

Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği İstanbulspor'a ilk 45 dakikada 3-0'lık üstünlük sağladı. Golleri 8'de Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Tadic kaydetti.

Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği İstanbulspor'a ilk 45 dakikada 3-0'lık üstünlük sağladı. Golleri 8'de Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Tadic kaydetti.

Mücadeleler, bu skorla noktalanırsa Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılılar, 24. kez kupayı müzesine götürecek.

Mücadeleler, bu skorla noktalanırsa Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılılar, 24. kez kupayı müzesine götürecek.

Konyaspor da rakibinden puan alamaz, Ankaragücü Trabzonspor'u yenerse Süper Lig'e veda eden son ekip olacak.

Konyaspor da rakibinden puan alamaz, Ankaragücü Trabzonspor'u yenerse Süper Lig'e veda eden son ekip olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
16
7
4
3
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Esat Bora

Hadi hayırlısı 💛❤️

joyboy

şanlııı 🟨🟥Galatasaray 🟨🟥

ozzymandias27

Bitti bu iş ❤️💛

Zeynep

Ben ilk baştan kazanacağını biliyordum.Fener kiiiiiimmmm kazanmak kim🤣🤣