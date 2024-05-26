Kadıköy'de İlginç Manzara: Beşiktaş Taraftarı, Fenerbahçe Bayrağıyla Yürüdü

Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşması öncesi Kadıköy'de toplanan taraftarlar arasında yürüyen Beşiktaş formalı bir kişinin Fenerbahçe bayrağı taşıdığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Şampiyonluğun belli olacağı karşılaşma öncesi Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı.
Beşiktaş formalı bir kişi Fenerbahçeli taraftarlar arasında Fenerbahçe bayrağıyla yürüdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte Beşiktaş'lı taraftarın, Fenerbahçeliler arasında yürüdüğü anlar;🎥
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Omurga olmayınca tabi.
Omurga olunca panathinaikosu destekliyorsun tabi
Şaşıracak bir durum yok. Biri Koçbahçe diğeri de Koçtaş JK. İki şikeci kardeş kulüp.
Cumhuriyet takımları Fetöspor'a karşı omuz omuza
cumhuriyetçi iki takım el ele.