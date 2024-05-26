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Kadıköy'de İlginç Manzara: Beşiktaş Taraftarı, Fenerbahçe Bayrağıyla Yürüdü

Kadıköy'de İlginç Manzara: Beşiktaş Taraftarı, Fenerbahçe Bayrağıyla Yürüdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 19:33

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Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşması öncesi Kadıköy'de toplanan taraftarlar arasında yürüyen Beşiktaş formalı bir kişinin Fenerbahçe bayrağı taşıdığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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Şampiyonluğun belli olacağı karşılaşma öncesi Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı.

Şampiyonluğun belli olacağı karşılaşma öncesi Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı.

Beşiktaş formalı bir kişi Fenerbahçeli taraftarlar arasında Fenerbahçe bayrağıyla yürüdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş formalı bir kişi Fenerbahçeli taraftarlar arasında Fenerbahçe bayrağıyla yürüdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Beşiktaş'lı taraftarın, Fenerbahçeliler arasında yürüdüğü anlar;🎥

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Theo

Omurga olmayınca tabi.

Erol Kayar

Omurga olunca panathinaikosu destekliyorsun tabi

Max Fucktor

Şaşıracak bir durum yok. Biri Koçbahçe diğeri de Koçtaş JK. İki şikeci kardeş kulüp.

Yalçın Deniz

Cumhuriyet takımları Fetöspor'a karşı omuz omuza

aa8

cumhuriyetçi iki takım el ele.