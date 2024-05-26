Büyük Emekli Mitingi'nde Yürek Burkan Konuşma: 'Biz Ölmemek İçin Yaşıyoruz'

Dinamitle Uçurmak Yok mu? Bir Binanın Muazzam Düzenle Gerçekleştirilen Yıkımını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

En Güzel Kızların Yaşadığı 5 Şehri Sıraladılar: "Hepsi İstanbul'a Göç Etti Gibi Düşün"