Büyük Emekli Mitingi'nde Yürek Burkan Konuşma: 'Biz Ölmemek İçin Yaşıyoruz'

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CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne binlerce emekli katıldı. Mitingde konuşma yapan 61 Aynur Teke babasından aldığı 4 bin TL emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyledi.
Teke konuşmasının devamında 'İnsanın zoruna gidiyor bu yaştan sonra para yardımı beklemek. Bize reva gördükleri hayat bu mu? Sizin elektriğiniz suyunuz kesildi mi? Erzak kuyruklarına girdiniz mi? Biz ölmemek için yaşıyoruz.' dedi.
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