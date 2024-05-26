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Büyük Emekli Mitingi'nde Yürek Burkan Konuşma: 'Biz Ölmemek İçin Yaşıyoruz'

Büyük Emekli Mitingi'nde Yürek Burkan Konuşma: 'Biz Ölmemek İçin Yaşıyoruz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 16:33

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CHP'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Emekli Miting, 81 ilden gelen emeklilerin katılımıyla düzenleniyor. Mitinge 61 yaşındaki Aynur Teke'nin konuşması damga vurdu. Teke 'İnsanın zoruna gidiyor bu yaştan sonra para yardımı beklemek. Biz ölmemek için yaşıyoruz.' dedi.

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CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne binlerce emekli katıldı. Mitingde konuşma yapan 61 Aynur Teke babasından aldığı 4 bin TL emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyledi.

CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne binlerce emekli katıldı. Mitingde konuşma yapan 61 Aynur Teke babasından aldığı 4 bin TL emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyledi.

Teke konuşmasının devamında 'İnsanın zoruna gidiyor bu yaştan sonra para yardımı beklemek. Bize reva gördükleri hayat bu mu? Sizin elektriğiniz suyunuz kesildi mi? Erzak kuyruklarına girdiniz mi? Biz ölmemek için yaşıyoruz.' dedi.

Teke konuşmasının devamında 'İnsanın zoruna gidiyor bu yaştan sonra para yardımı beklemek. Bize reva gördükleri hayat bu mu? Sizin elektriğiniz suyunuz kesildi mi? Erzak kuyruklarına girdiniz mi? Biz ölmemek için yaşıyoruz.' dedi.

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