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Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a 20 Kasım'da Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı!

Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a 20 Kasım'da Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.12.2024 - 13:02

Gazeteci Ali Fuat Duatepe, Samet Aybaba'nın başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat'a yazdığı mektubu paylaştı. 'Kimseye hakkımı helal etmiyorum'  diyerek siyah-beyazlı kulüp yönetimine tepkisini ortaya koyan Aybaba, Kaan Şekul'u istifaya davet etmiş, ayrıca Brad Friedel'in takımda imparatorluk kurduğunu belirtmişti. 69 yaşındaki teknik adam, ikilinin bütün transferlerde söz sahibi olduğunu vurgulamıştı.

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Beşiktaş Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, olumsuz raporlarına rağmen birçok futbolcunun transfer edildiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, olumsuz raporlarına rağmen birçok futbolcunun transfer edildiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Aybaba'nın görevi esnasında Başkan Arat'a mektup yazdığı ortaya çıktı.

Aybaba'nın görevi esnasında Başkan Arat'a mektup yazdığı ortaya çıktı.

Mektupta Brad Friedel ve Kaan Şenkul'a dair çarpıcı ifadeler yer alıyor 👇🏻

Mektupta Brad Friedel ve Kaan Şenkul'a dair çarpıcı ifadeler yer alıyor 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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