Salı Günü Hangi Diziler Var? 13 Ekim Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

ATV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de salı akşamı dizi yerine yarışma var. Esra Erol’un sunumuyla ekrana dönen Var Mısın Yok Musun, saat 20.00’de başlıyor. A.B.İ.’nin geçen hafta final yapmasıyla boşalan salı kuşağında kanal, gece 23.40’ta Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümünü tekrar olarak yayınlayacak.

Kanal D’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de salı akşamının dizisi Haysiyet. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de yeni bölüm olarak ekrana geliyor. Fragmanda Sadık’ın yangında kamyonla birlikte kendini tehlikeye atması ve Mehmet’in babasını kurtarma çabası öne çıkıyor. Bölüm, 23.30’da tekrar edilecek.

NOW’da Salı Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da salı akşamı Anne Yarısı var. Dizinin 4. bölümü saat 20.00’de yeni bölüm olarak başlayacak. Bu hafta Zeynep’in Meryem’in kurduğu tuzağa düşerek Ali ve Kadir tarafından dışlanması, Ege’nin ise yardımına koşması bekleniyor.