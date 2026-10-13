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Salı Günü Hangi Diziler Var? 13 Ekim Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Salı Günü Hangi Diziler Var? 13 Ekim Salı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 09:14
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Salı akşamı, haftanın dizi bakımından en yoğun gecelerinden biri. 13 Ekim Salı günü hangi diziler var, hangi kanalda yeni bölüm yayınlanıyor? Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam kaçta başlıyor? Show TV ve TV8’de 20.00’de neler var, TRT 1’de hangi maç ekranda? İşte bu akşamın yayın akışı

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13 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var?

13 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var?

ATV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de salı akşamı dizi yerine yarışma var. Esra Erol’un sunumuyla ekrana dönen Var Mısın Yok Musun, saat 20.00’de başlıyor. A.B.İ.’nin geçen hafta final yapmasıyla boşalan salı kuşağında kanal, gece 23.40’ta Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümünü tekrar olarak yayınlayacak.

Kanal D’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de salı akşamının dizisi Haysiyet. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de yeni bölüm olarak ekrana geliyor. Fragmanda Sadık’ın yangında kamyonla birlikte kendini tehlikeye atması ve Mehmet’in babasını kurtarma çabası öne çıkıyor. Bölüm, 23.30’da tekrar edilecek.

NOW’da Salı Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da salı akşamı Anne Yarısı var. Dizinin 4. bölümü saat 20.00’de yeni bölüm olarak başlayacak. Bu hafta Zeynep’in Meryem’in kurduğu tuzağa düşerek Ali ve Kadir tarafından dışlanması, Ege’nin ise yardımına koşması bekleniyor.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

Star TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de salı akşamı Tuzlu Kahve var. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Bu akşamki bölümde Hatun’un (Binnur Kaya) İpekli ve Kutaygil ailelerini barıştırma planı öne çıkıyor. Süperstar Ajda Pekkan da bölüme konuk oluyor. Gece 00.15’te Sevdiğim Sensin tekrarı yayınlanacak.

TRT 1’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı var. Dizi saat 20.00’de ekrana geliyor. Ardından 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray–Barcelona karşılaşması yayınlanacak. Gece 00.15’te dizinin tekrarı var.

Show TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de salı akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu 1977 yapımı Sakar Şakir filmini yayınlıyor. 21.45’te Sevdan Bir Ateş tekrarı, gece 01.30’da ise filmin ikinci gösterimi var.

TV8’de Salı Günü Hangi Program Var?

TV8’de salı akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve, her salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Eda Ece ile Buğra Gülsoy’un başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de yer alıyor. İki aile arasındaki çatışmayı ve Derin ile Mehmet’in ilişkisini anlatan dizi, bu akşamki bölümüyle ayrıca Ajda Pekkan’ın konuk oyuncu olmasıyla gündemde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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