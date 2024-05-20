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Sakarya’da İnşaat Kazısı Sırasında Elleri ve Ayakları Bağlı Ceset Bulundu

Sakarya’da İnşaat Kazısı Sırasında Elleri ve Ayakları Bağlı Ceset Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.05.2024 - 18:22

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.

TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
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