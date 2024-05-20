Sakarya’da İnşaat Kazısı Sırasında Elleri ve Ayakları Bağlı Ceset Bulundu
Sakarya’da İnşaat Kazısı Sırasında Elleri ve Ayakları Bağlı Ceset Bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
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