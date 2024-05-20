Samet Akaydın'dan Panathinaikos'a Mustafa Kemal Atatürk Resti! Kadro Dışı Bırakıldı
Samet Akaydın'dan Panathinaikos'a Mustafa Kemal Atatürk Resti! Kadro Dışı Bırakıldı
Yunanistan'ın Panathinaikos takımında kiralık olarak forma giyen Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Kararın, Panathinaikos takımının paylaşımı kaldırılmasını istemesi, Akaydın'ın ise bu isteği yerine getirmemesi üzerine alındığı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gönderdiği Samet Akaydın'ın durumuyla ilgili değişiklik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, dün sosyal medya platformu Instagram üzerinden 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle Atatürk fotoğrafı paylaşan Akaydın'a Panathinaikos'tan paylaşımı kaldırması yönünde uyarı geldi.
30 yaşındaki milli futbolcunun paylaşımı kaldırmaması üzerine, kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydin, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
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