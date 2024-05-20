Samet Akaydın'dan Panathinaikos'a Mustafa Kemal Atatürk Resti! Kadro Dışı Bırakıldı

Yunanistan'ın Panathinaikos takımında kiralık olarak forma giyen Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kararın, Panathinaikos takımının paylaşımı kaldırılmasını istemesi, Akaydın'ın ise bu isteği yerine getirmemesi üzerine alındığı belirtildi.