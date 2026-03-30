Sahte Tıklamalar, Gerçek Kayıplar: Yeni Nesil Dolandırıcılık

Hayali köprüler satan Sülün Osman’dan, sahte trafikle aldatan dijital ajanslara, aldatmanın değişen yüzü. Dijital Reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından biri: Geçersiz Trafik.

1960’lı yılların İstanbul’unda, hayallerini büyütüp şehre umutla gelen Anadolu insanını kandıran bir isim vardı: Sülün Osman. Olmayan köprüleri satan, Dolmabahçe’deki saat kulesinde saatini ayarlayanlardan, “bu kule benim” diye saat ayarlama parası alan, başkasına ait yerleri “kendi malı” gibi pazarlayan Sülün Osman, bir düzenin simgesiydi.

Bugün ise sahne değişti, yöntemler dönüşerek dijitalleşti ama hikâye aynı kaldı. Anadolu’dan İstanbul’a yeni gelen insanlar gibi; dijital reklamcılığın karmaşık dünyasına yeni adım atan firmalar da, sahte tıklamalarla, botlarla ve yapay etkileşimlerle “satın aldıklarını sandıkları” bir başarı illüzyonunun içine çekilebiliyor. Tıpkı Sülün Osman’ın görünmeyeni pazarlaması gibi, bazı ajanslar da gerçek olmayan trafiği “başarı” diye sunarak markaların bütçesini sessizce eritebiliyor. İşte bu yaşanmışlıklardan yola çıkarak, bu hafta Onedio Yazio’da dijital reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından birini değerlendireceğiz: Geçersiz Trafik.