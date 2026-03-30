Sahte Tıklamalar, Gerçek Kayıplar: Yeni Nesil Dolandırıcılık

Ümit Sanlav
30.03.2026 - 10:31

Hayali köprüler satan Sülün Osman’dan, sahte trafikle aldatan dijital ajanslara, aldatmanın değişen yüzü. Dijital Reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından biri: Geçersiz Trafik.

1960’lı yılların İstanbul’unda, hayallerini büyütüp şehre umutla gelen Anadolu insanını kandıran bir isim vardı: Sülün Osman. Olmayan köprüleri satan, Dolmabahçe’deki saat kulesinde saatini ayarlayanlardan, “bu kule benim” diye saat ayarlama parası alan, başkasına ait yerleri “kendi malı” gibi pazarlayan Sülün Osman, bir düzenin simgesiydi. 

Bugün ise sahne değişti, yöntemler dönüşerek dijitalleşti ama hikâye aynı kaldı. Anadolu’dan İstanbul’a yeni gelen insanlar gibi; dijital reklamcılığın karmaşık dünyasına yeni adım atan firmalar da, sahte tıklamalarla, botlarla ve yapay etkileşimlerle “satın aldıklarını sandıkları” bir başarı illüzyonunun içine çekilebiliyor. Tıpkı Sülün Osman’ın görünmeyeni pazarlaması gibi, bazı ajanslar da gerçek olmayan trafiği “başarı” diye sunarak markaların bütçesini sessizce eritebiliyor. İşte bu yaşanmışlıklardan yola çıkarak, bu hafta Onedio Yazio’da dijital reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından birini değerlendireceğiz: Geçersiz Trafik.

Geçersiz trafik neden büyük bir sorun?

Geçersiz trafik; botlar, sahte tıklamalar ve yapay etkileşimler nedeniyle reklam bütçelerinin gerçek kullanıcıya ulaşmadan tüketilmesidir. Ve bu sadece bir teknik problem değildir. Bu, doğrudan bütçeyi eriten, performans ölçümlerini yanıltan ve markaların güvenilirliğini zedeleyen bir sorundur.

Bugün birçok marka kendisine sunulan “yüksek tıklama”, “iyi gösterim”, “artan trafik” rakamlarıyla kendini başarılı sanabiliyor. Ama şu soruyu sormazsak büyük bir yanılgının içine düşeriz:

Bu etkileşimler gerçekten insana mı ait?

Dijital dünyada güven, bütçe kadar kıymetli

Geçersiz trafik, reklam bütçelerinin yanlış kanallara yönlenmesine neden olur. Pazarlama ekipleri yanlış verilerle karar alır.

Kampanyalar optimize edildiğini sanırken aslında hatalı öğrenir.

Ve en tehlikelisi: Yönetim masasına giden raporlar gerçeği yansıtmaz.

Bu noktada mesele yalnızca “para kaybı” değildir.

Mesele veriye olan güvenin sarsılmasıdır.

Bir marka, ölçemediği performansı yönetemez.

Yanlış ölçülen performans ise yanlış stratejiye, yanlış strateji de itibar kaybına yol açar.

Bugün dijital dünyada güven, en az bütçe kadar kıymetlidir.

Ve geçersiz trafik; fark edilmediği sürece bu güveni sessizce aşındırır.

Bu yüzden artık şunu net söylemeliyiz:

Reklamda başarı, sadece görünmek değil; doğru kişiye, doğru zamanda, gerçek etkileşimle ulaşmaktır.

Markalar Geçersiz Trafik mağduru olmamak için nelere dikkat etmeliler:

Mesele sadece teknik bir açık değil, güven ve akıl yönetimi meselesi. Bu yüzden firmaların yaklaşımı da “sadece reklam vermek”ten “reklamı denetlemek”e evrilmeli. Aldatılmamak için dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

1. “Güzel görünen rakamları” sorgulama alışkanlığı kazanın

Yüksek tıklama oranı (CTR), düşük maliyet ya da ani trafik artışı her zaman başarı değildir. Özellikle dönüşüm (satın alma, form doldurma, üyelik) ile desteklenmeyen trafik, çoğu zaman geçersizdir.

Şunu mutlaka sorun: Bu trafik bana iş sonucu getiriyor mu?

2. Tek metrikle değil, bütünsel veriyle karar verin

Sadece tıklamaya değil; hemen çıkma oranı, sayfada kalma süresi, dönüşüm oranı ve kullanıcı davranışlarına birlikte bakın.

Bot trafiği genellikle:

  • Çok kısa süre kalır 

  • Aynı davranışı tekrar eder 

  • Dönüşüm üretmez 

3. Bağımsız ölçüm araçları kullanın

Ajansın sunduğu panelle yetinmeyin.

Google Analytics,

Google Tag Manager gibi araçlarla veriyi kendiniz de doğrulayın.

Mümkünse farklı veri kaynaklarını karşılaştırın.

4. Trafiğin kaynağını şeffaf şekilde talep edin

“Bu trafik nereden geliyor?” sorusu en kritik sorudur.

  • Hangi sitelerde yayınlandınız? 

  • Hangi ülkelerden trafik geliyor? 

  • Hangi cihazlar kullanılıyor? 

5. “Çok iyi” tekliflere temkinli yaklaşın

Piyasanın çok altında maliyetlerle “yüksek trafik” vaat eden tekliflerin bot ağına dayanma ihtimali vardır. Unutmayın: Dijitalde de “bedava” yoktur.

6. Kampanya hedefini doğru tanımlayın

Sadece trafik değil, nitelikli kullanıcı hedefleyin.

  • Satış odaklı kampanyada dönüşüm 

  • Marka bilinirliğinde gerçek erişim

  • öncelik olmalı. 

7. Ajansla KPI’ları net ve yazılı belirleyin

“Başarı” tanımı açık olmalı:

  • Kaç satış? 

  • Kaç gerçek lead? 

  • Hangi maliyetle? 

Belirsiz hedefler, ajansların manipüle etmesine açık alan bırakabilir.

8. Şüpheli davranışları erken yakalayın

  • Gece saatlerinde anormal trafik artışı 

  • Tek lokasyondan yoğun giriş 

  • Aynı cihaz tipinden aşırı trafik

  • gibi sinyalleri takip edin. 

9. Güven ama doğrula prensibini benimseyin

Ajans iş ortağınızdır, ama kontrol mekanizması şarttır.

Düzenli denetim, rapor karşılaştırması ve gerekirse üçüncü parti audit (denetim) yapılmalıdır.

Sonuçta eskiden hayali köprüler satılıyordu, bugün hayali “etkileşimler”.

Buna karşı en güçlü silah ise teknoloji değil; bilinçli bakış açısıdır.

Gerçek başarı, rakamların büyüklüğünde değil; o rakamların ne kadarının gerçek olduğunda saklıdır.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

