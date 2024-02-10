Sahte Gelin Çetesi Evlilik Vaadiyle Dolandırdı: Mağdur 'Gururumla Oynandı' Diyerek Yardım İstedi
Sahte Gelin Çetesi Evlilik Vaadiyle Dolandırdı: Mağdur 'Gururumla Oynandı' Diyerek Yardım İstedi
Evlilik vaadiyle dolandıranların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Diyarbakır'da ikamet eden 45 yaşındaki bir vatandaş, Iğdır'daki sahte gelin çetesi tarafından dolandırıldığını iddia etti.. 100 bin lira başlık parası isteyen gelin, mağdur vatandaşı kuyumcuya da götürdü.
Mağdur, 'benim gururumla oynandı' diyerek yardım istedi.
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Evlilik hayali kuran 45 yaşındaki bir vatandaş, dolandırıldığını iddia etti.
Iğdır'da yaşayan kadın, eşini bir kazada kaybettiğini ve şu an dul olduğunu belirtti. D.K isimli kadın, başlık parası olarak 100 bin lira istedi.
Diyarbakır'a dönen imam nikahlı çift, ertesi gün de kuyumcuya gitti. D.K kuyumcudan kendisine yüklü miktarda alışveriş yaptı.
Şahısların kuyumcudan alışveriş yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
70 bin TL başlık parası, 21 bin TL küpe ve altın, 10 bin TL kıyafet, 14 bin TL ticari taksi, 3 bin 600 TL ise aracılara...
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