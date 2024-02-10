Sahte Gelin Çetesi Evlilik Vaadiyle Dolandırdı: Mağdur 'Gururumla Oynandı' Diyerek Yardım İstedi

M.Ç'nin iddialarına göre, imam nikahlı eşi D.K. kendisine 21 bin liralık küpe ve yüzük satın aldı. D.K ayrıca 10 bin liralık da giysi alışverişi yaptı. Mağdurun iddialarına göre, D.K isimli şahıs gece saatlerinde ise kaçmaya çalıştı.

M.Ç, kuyumcu alışverişinin ardından D.K ile yaşadıkları olayı şu ifadelerle anlattı: 'Ocak’ın 18’sinde akşam saat 23.00 gibi D.K evden kaçmayı denedi. Ben de dışarı çıkıp hemen yol üzerinde yakalayıp tekrar eve getirdim. Perşembe günü ben de aracı arkadaşı evime çağırdım. Kendisi D.K’ye 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. D.K de aile sorununun olduğunu ifade etti. , ‘Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin’ dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır’a getirmezdim' dedim.'