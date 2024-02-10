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Sahte Gelin Çetesi Evlilik Vaadiyle Dolandırdı: Mağdur 'Gururumla Oynandı' Diyerek Yardım İstedi

Sahte Gelin Çetesi Evlilik Vaadiyle Dolandırdı: Mağdur 'Gururumla Oynandı' Diyerek Yardım İstedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 09:32

Evlilik vaadiyle dolandıranların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Diyarbakır'da ikamet eden 45 yaşındaki bir vatandaş, Iğdır'daki sahte gelin çetesi tarafından dolandırıldığını iddia etti.. 100 bin lira başlık parası isteyen gelin, mağdur vatandaşı kuyumcuya da götürdü. 

Mağdur, 'benim gururumla oynandı' diyerek yardım istedi.

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Evlilik hayali kuran 45 yaşındaki bir vatandaş, dolandırıldığını iddia etti.

Evlilik hayali kuran 45 yaşındaki bir vatandaş, dolandırıldığını iddia etti.

Diyarbakır'da ikamet eden M.Ç. eşini yıllar önce kaybetmişti. Yeniden evlilik hayalleri kuran şahıs, bir arkadaşının tavsiyesiyle Iğdır'a gittiğini aktardı. Şahıs, Iğdır'a gitmek için de 14 bin TL'ye araç kiraladı.

Iğdır'da yaşayan kadın, eşini bir kazada kaybettiğini ve şu an dul olduğunu belirtti. D.K isimli kadın, başlık parası olarak 100 bin lira istedi.

Iğdır'da yaşayan kadın, eşini bir kazada kaybettiğini ve şu an dul olduğunu belirtti. D.K isimli kadın, başlık parası olarak 100 bin lira istedi.

İddialara göre, D.K isimli şahıs ve ağabeyi olarak tanıdıkları kişi, M.Ç'den 100 bin liralık başlık parası istedi. M.Ç ise 100 bin liranın çok olduğunu söyleyerek 70 bin liraya anlaştı. 

Başlık parasının ödenmesiyle çift arasında dini nikah kıyıldığı aktarıldı.

Diyarbakır'a dönen imam nikahlı çift, ertesi gün de kuyumcuya gitti. D.K kuyumcudan kendisine yüklü miktarda alışveriş yaptı.

Diyarbakır'a dönen imam nikahlı çift, ertesi gün de kuyumcuya gitti. D.K kuyumcudan kendisine yüklü miktarda alışveriş yaptı.

M.Ç'nin iddialarına göre, imam nikahlı eşi D.K. kendisine 21 bin liralık küpe ve yüzük satın aldı. D.K ayrıca 10 bin liralık da giysi alışverişi yaptı. Mağdurun iddialarına göre, D.K isimli şahıs gece saatlerinde ise kaçmaya çalıştı. 

M.Ç, kuyumcu alışverişinin ardından D.K ile yaşadıkları olayı şu ifadelerle anlattı: 'Ocak’ın 18’sinde akşam saat 23.00 gibi D.K evden kaçmayı denedi. Ben de dışarı çıkıp hemen yol üzerinde yakalayıp tekrar eve getirdim. Perşembe günü ben de aracı arkadaşı evime çağırdım. Kendisi D.K’ye 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. D.K de aile sorununun olduğunu ifade etti. , ‘Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin’ dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır’a getirmezdim' dedim.'

Şahısların kuyumcudan alışveriş yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahısların kuyumcudan alışveriş yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıldığını anlayan M.Ç isimli şahıs, sonrasında yaşananlar ise şu ifadelerle anlatıyor;

'Ocak ayının 19’unda sabah saat 11.00 gibi polisler kapımıza geldi. D.K'yi alıp beraber bizi karakola götürdüler. Polisler bana D.K'nin evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi.'

70 bin TL başlık parası, 21 bin TL küpe ve altın, 10 bin TL kıyafet, 14 bin TL ticari taksi, 3 bin 600 TL ise aracılara...

70 bin TL başlık parası, 21 bin TL küpe ve altın, 10 bin TL kıyafet, 14 bin TL ticari taksi, 3 bin 600 TL ise aracılara...

Beni dolandırdıklarına tam kanaat ettiğim zaman da arkadaşımın sosyal medyadan aynı soy isimden birine ulaşmasıyla oldu. Hakan isminde biriyle irtibata geçtik. O da Osmaniye’de ikamet ediyordu. Kendisi kız kardeşinin isminin D. olduğunu ve 3 yıldır D’yi reddettiklerini söyledi. Lütfen devlet güçlerimiz bu dolandırıcı şebekesini yakalasın. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet talebinde bulundum.

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