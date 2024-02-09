9 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Uzun yıllar boyunca Cuma akşamlarına renk katan Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği konuşulmuştu. Konuya dair Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş, yeni sezona işaret etmişti. İzleyenlerin dört gözle beklediği Beyaz Show'a dair Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi!
Ünlü sunucu Ece Üner, Şubat ayının başlarında yaptığı açıklamayla TV100'e veda ettiğini duyurmuştu. 'Yakında görüşürüz' diyen ünlü ismin yeni adresi ise belli oldu. Peki Ece Üner hangi kanalda?
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ikiz çocuklarını kucağına aldı. Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlar gördüğümüz İdo Tatlıses, son olarak babası İbrahim tatlıses'den de bahsederek bir babalık paylaşımı yaptı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibi, uzay görevini tamamladı. Az-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı. Dünyaya ayak basan Alper Gezeravcı'dan ise merakla beklenen ilk paylaşım geldi.
Pek çok yapımda rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabının çalındığı ortaya çıktı. Sürmeli’nin sayfasından haber sitelerinin ve gazetecilerin etiketlendiği paylaşımlar yapıldığı görüldü.
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Son yıllarda yaşanan vize sorunu nedeniyle insanlar vize için başka yollara yöneldi. Bu yollardan biri de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gayrimenkul almak oldu. Yunanistan'da en az 250 bin Euro'luk gayrimenkul alımı yoluyla oturum izni içeren 'altın vize' programına zam yapmaya karar verdi.
Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenler arasında ''Atatürk'' fotoğrafı takmama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, 7 teğmen ihraç edilmesine karar verdi.
Türkiye'nin uzun bir süre konuştuğu milyon dolarlık vurgun davasıda yeni gelişme yaşandı.Yüksek kâr getirili vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Özel okul ücretleri ve kitap masrafları cep yakmaya devam ederken, velilere mahkemeden sevindiren haber geldi. Antalya'da oğlu özel okula giden bir veli, kitap farkı ücretini ödemeyi reddedip Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Karara itiraz eden özel okul yönetimi ise davayı kaybetti. Aile, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.
Tayland’da kalkışa hazırlanan uçakta korkutan anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçağın kapısını açan ve şişme tahliye kaydırağının açılmasına neden olan Kanada vatandaşı gözaltına alındı.
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Partiler peş peşe adaylarını açıklarken, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı da kesinleşti. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'a konuşan parti kaynakları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu duyurdu.
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3.Charles'ın kansere yakalandığı açıklanmıştı. Kraliçe Camilla, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mevzuata aykırı şekilde aracında çakar kullanan sürücü sayısını açıkladı.
Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini açıkladı. Değirmenci seçim öncesi yaptığı açıklamada, ''İzmir’in milletvekili olacağım. B planı düşünmüyorum. Ekranlara dönmeyeceğim. 90 yaşına kadar televizyonda olacağım gibi bir düşüncem yok” demişti.
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