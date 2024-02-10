Karadeniz'de Patlama Sesleri: Kıyı Şeridinde Tedirginlik Hissedildi
Karadeniz'de Patlama Sesleri: Kıyı Şeridinde Tedirginlik Hissedildi
Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri duyuldu. Sahil şeridindeki illerde duyulan patlama seslerinin 4-5 kez tekrarlandığı aktarıldı. NTV'nin aktardığına göre, sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti ancak patlama sesinin kaynağı henüz bilinmiyor.
Kaynak: NTV
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Karadeniz'de dün akşam saatlerinde duyulan patlama seslerinin ardından vatandaşlar tedirgin oldu.
Patlama sesleri ve ardından yaşanan sarsıntı 4-5 kez tekrarlandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinden sahil güvenlik botları harekete geçti. Uluslararası alana kadar olan hat, güvenlik güçlerince devriye ile kontrol edildi.
Sesin sebebinin gaz birikmesi veya uçakların sebep olduğu sonik patlama olabileceği üzerinde duruluyor.
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