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Karadeniz'de Patlama Sesleri: Kıyı Şeridinde Tedirginlik Hissedildi

Karadeniz'de Patlama Sesleri: Kıyı Şeridinde Tedirginlik Hissedildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 08:52

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri duyuldu. Sahil şeridindeki illerde duyulan patlama seslerinin 4-5 kez tekrarlandığı aktarıldı. NTV'nin aktardığına göre, sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti ancak patlama sesinin kaynağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: NTV

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Karadeniz'de dün akşam saatlerinde duyulan patlama seslerinin ardından vatandaşlar tedirgin oldu.

Karadeniz'de dün akşam saatlerinde duyulan patlama seslerinin ardından vatandaşlar tedirgin oldu.

NTV'nin aktardığına göre, Karadeniz'de bulunan Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi illerimizde patlama sesi duyuldu. Gece geç saatlerde meydana gelen esrarengiz patlama, vatandaşları tedirgin etti.

Patlama sesleri ve ardından yaşanan sarsıntı 4-5 kez tekrarlandı.

Patlama sesleri ve ardından yaşanan sarsıntı 4-5 kez tekrarlandı.

21.30 ila 23.00 saatleri arasında yaşanan patlamaların ardından sarsıntılar da meydana geldi. Vatandaşların deprem olduğunu düşündüğü aktarıldı. Patlama seslerinin ardından çeşitli iddialar da ortaya atıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinden sahil güvenlik botları harekete geçti. Uluslararası alana kadar olan hat, güvenlik güçlerince devriye ile kontrol edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinden sahil güvenlik botları harekete geçti. Uluslararası alana kadar olan hat, güvenlik güçlerince devriye ile kontrol edildi.

Patlama seslerinin kaynağı tespit edilmeye çalışıldı. Ancak patlama seslerinin kaynağı henüz belirlenemedi. sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

Sesin sebebinin gaz birikmesi veya uçakların sebep olduğu sonik patlama olabileceği üzerinde duruluyor.

Sesin sebebinin gaz birikmesi veya uçakların sebep olduğu sonik patlama olabileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan vatandaşlar, sosyal medyada tedirgin olduklarını dile getirmeye devam ediyor.

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