Karadeniz'de Patlama Sesleri: Kıyı Şeridinde Tedirginlik Hissedildi

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri duyuldu. Sahil şeridindeki illerde duyulan patlama seslerinin 4-5 kez tekrarlandığı aktarıldı. NTV'nin aktardığına göre, sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti ancak patlama sesinin kaynağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: NTV