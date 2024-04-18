Sahte Altın Korkusu Kuyumcuları Sardı: "Kesme Altın Almayın!"
Sahte Altın Korkusu Kuyumcuları Sardı: "Kesme Altın Almayın!"
Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş sahte altın üretenleri de harekete geçirdi. Darphane bu konuda yakın zamanda altın yatırımcıların uyarmıştı. Şimdi de kuyumcular kendi aralarındaki ticarette de ağırlıklı kullanılan kesme altınları almamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'de Fed'in hamleleri altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği sahte altın üretimi de kuyumcuları dahi tedirgin ediyor.
HalkTV'de yer alan bir habere göre de, kuyumcuların ağırlıklı kendi aralarındaki ticarette kullandığı, altın yatırımcılarının da tercih ettiği kesme altınlar artık alınmayacak.
Kuyumcular, altın yatırımcısı vatandaşları da kesme altın alım satımı yapmamaları konusunda da uyardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın