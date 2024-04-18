Sahte Altın Korkusu Kuyumcuları Sardı: "Kesme Altın Almayın!"

Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş sahte altın üretenleri de harekete geçirdi. Darphane bu konuda yakın zamanda altın yatırımcıların uyarmıştı. Şimdi de kuyumcular kendi aralarındaki ticarette de ağırlıklı kullanılan kesme altınları almamaya başladı.