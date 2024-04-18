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Sahte Altın Korkusu Kuyumcuları Sardı: "Kesme Altın Almayın!"

Sahte Altın Korkusu Kuyumcuları Sardı: "Kesme Altın Almayın!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 13:36

Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş sahte altın üretenleri de harekete geçirdi. Darphane bu konuda yakın zamanda altın yatırımcıların uyarmıştı. Şimdi de kuyumcular kendi aralarındaki ticarette de ağırlıklı kullanılan kesme altınları almamaya başladı.

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ABD'de Fed'in hamleleri altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği sahte altın üretimi de kuyumcuları dahi tedirgin ediyor.

ABD'de Fed'in hamleleri altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği sahte altın üretimi de kuyumcuları dahi tedirgin ediyor.

Geçen haftalarda Darphane'den kuyumcularda da sahte altın alınabileceğine yönelik uyarı gelmişti.

HalkTV'de yer alan bir habere göre de, kuyumcuların ağırlıklı kendi aralarındaki ticarette kullandığı, altın yatırımcılarının da tercih ettiği kesme altınlar artık alınmayacak.

HalkTV'de yer alan bir habere göre de, kuyumcuların ağırlıklı kendi aralarındaki ticarette kullandığı, altın yatırımcılarının da tercih ettiği kesme altınlar artık alınmayacak.

Sahte altın üretenlerin yöneldiği kesme altınlarda da damga, barkod ya da seri numarası bulunmadığı için alınamama kararı alındığı iddia edildi.

Kuyumcular, altın yatırımcısı vatandaşları da kesme altın alım satımı yapmamaları konusunda da uyardı.

Kuyumcular, altın yatırımcısı vatandaşları da kesme altın alım satımı yapmamaları konusunda da uyardı.
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