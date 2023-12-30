Sağlıklı Vücuda Sahip Olarak Yeni Yıla Bambaşka Birisi Gibi Girmek İçin 17 Hızlı Adım
Sağlıklı Vücuda Sahip Olarak Yeni Yıla Bambaşka Birisi Gibi Girmek İçin 17 Hızlı Adım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, çekicilik seviyenizi hızla geliştirmek için 17 adım sıraladık.
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1. Öncelikle en basiti, dik durun!
2. Vücudunuza tam oturan kıyafetler giymeyi deneyin.
3. Saç kesiminize dikkat edin ve yüz tipinize uyan bir kesimi tercih edin.
4. Duş alırken kendinizi güzelce bir temizlemekten de çekinmeyin.
5. Konuşurken cümleleri tam çıkarmaya özen gösterin ve 'errr', 'umm' gibi sesleri kullanmaktan kaçınmaya çalışın.
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6. Bolca su içmekten de çekinmeyin. Nemlendirilmiş bir cilt çok daha sağlıklı görünür.
7. Dişlerinize iyi bakın ve her gün iki kez fırçalamaya özen gösterin.
8. Sakalınız varsa iyice şekillendirmeyi ve bakım yapmayı deneyin.
9. İnsanlarla konuşurken telefonunuza bakmaktansa gözlerine bakarak onları dinleyin.
10. Bunu herkes söylese de, gerçekten egzersiz yaparak vücudunuza değer verin.
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11. Özgüvenli olun. Eğer özgüven eksikliği yaşıyorsanız en azından özgüvenli birisi gibi davranmaya çalışın.
12. Konuşurken ne istediğinizi açıkca dile getirin.
13. Güzel bir parfüm kullanmayı deneyin.
14. Her zaman mutlu ve pozitif bir insan olmayı deneyin.
15. Nezaketi bir prensip haline getirin.
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16. Vücudunuzdan mutlu değilseniz kilo almayı veya vermeyi deneyin.
17. Son olarak, her zaman kendiniz olun ve farklılıklarınızla gurur duyun!
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