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Sağlıklı Vücuda Sahip Olarak Yeni Yıla Bambaşka Birisi Gibi Girmek İçin 17 Hızlı Adım

Sağlıklı Vücuda Sahip Olarak Yeni Yıla Bambaşka Birisi Gibi Girmek İçin 17 Hızlı Adım

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 18:01

Bugün, çekicilik seviyenizi hızla geliştirmek için 17 adım sıraladık. 

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Öncelikle en basiti, dik durun!

1. Öncelikle en basiti, dik durun!

2. Vücudunuza tam oturan kıyafetler giymeyi deneyin.

2. Vücudunuza tam oturan kıyafetler giymeyi deneyin.

Ayrıca pahalı markalara yönelmek yerine sadece kıyafetlerinizi terziye götürerek üstünüze göre biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz.

3. Saç kesiminize dikkat edin ve yüz tipinize uyan bir kesimi tercih edin.

3. Saç kesiminize dikkat edin ve yüz tipinize uyan bir kesimi tercih edin.

4. Duş alırken kendinizi güzelce bir temizlemekten de çekinmeyin.

4. Duş alırken kendinizi güzelce bir temizlemekten de çekinmeyin.

Kişisel hijyenin özellikle kadınlar arasında büyük bir kriter olduğunu unutmayın.

5. Konuşurken cümleleri tam çıkarmaya özen gösterin ve 'errr', 'umm' gibi sesleri kullanmaktan kaçınmaya çalışın.

5. Konuşurken cümleleri tam çıkarmaya özen gösterin ve 'errr', 'umm' gibi sesleri kullanmaktan kaçınmaya çalışın.

Onun yerine düşünürken sessizliği kucaklayın.

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6. Bolca su içmekten de çekinmeyin. Nemlendirilmiş bir cilt çok daha sağlıklı görünür.

7. Dişlerinize iyi bakın ve her gün iki kez fırçalamaya özen gösterin.

7. Dişlerinize iyi bakın ve her gün iki kez fırçalamaya özen gösterin.

8. Sakalınız varsa iyice şekillendirmeyi ve bakım yapmayı deneyin.

8. Sakalınız varsa iyice şekillendirmeyi ve bakım yapmayı deneyin.

9. İnsanlarla konuşurken telefonunuza bakmaktansa gözlerine bakarak onları dinleyin.

9. İnsanlarla konuşurken telefonunuza bakmaktansa gözlerine bakarak onları dinleyin.

10. Bunu herkes söylese de, gerçekten egzersiz yaparak vücudunuza değer verin.

10. Bunu herkes söylese de, gerçekten egzersiz yaparak vücudunuza değer verin.
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11. Özgüvenli olun. Eğer özgüven eksikliği yaşıyorsanız en azından özgüvenli birisi gibi davranmaya çalışın.

11. Özgüvenli olun. Eğer özgüven eksikliği yaşıyorsanız en azından özgüvenli birisi gibi davranmaya çalışın.

Kısa sürede hareketleriniz bir rol olmaktan çıkacak.

12. Konuşurken ne istediğinizi açıkca dile getirin.

12. Konuşurken ne istediğinizi açıkca dile getirin.

Duygularınızı dürüstçe ifade etmekten hiçbir zaman çekinmeyin ve söylediklerinizde ciddiyetinizi gösterin.

13. Güzel bir parfüm kullanmayı deneyin.

13. Güzel bir parfüm kullanmayı deneyin.

Genelde güzel kokmak insanların size olan bakış açılarında büyük bir fark yaratır.

14. Her zaman mutlu ve pozitif bir insan olmayı deneyin.

14. Her zaman mutlu ve pozitif bir insan olmayı deneyin.

İnsanlar hayatlarında neşe saçan kişileri daha değerli görür.

15. Nezaketi bir prensip haline getirin.

15. Nezaketi bir prensip haline getirin.

Çoğu zaman nazik bir insan kadar çekici birisi yoktur.

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16. Vücudunuzdan mutlu değilseniz kilo almayı veya vermeyi deneyin.

16. Vücudunuzdan mutlu değilseniz kilo almayı veya vermeyi deneyin.

Kendi vücudunuzu çekici bulmuyorsanız diğer insanların da çekici bulmalarını beklemeniz daha zor gelecektir.

17. Son olarak, her zaman kendiniz olun ve farklılıklarınızla gurur duyun!

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