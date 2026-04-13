Sağlık Devine Siber Saldırı Şoku: Milyonlarca Hastanın Bilgisi Tehlikede mi?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 13:37

Türkiye’nin en yaygın sağlık ağlarından biri olan Medical Park Hastaneler Grubu’nun devasa bir siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Uluslararası bir fidye yazılımı grubu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, yaklaşık 3,3 TB boyutunda verinin ele geçirildiği konuşuluyor. Bu iddia hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Kaynak: Webtekno

Türkiye'nin sağlık sektöründeki en köklü kuruluşlarından Medical Park Hastaneler Grubu, ciddi bir siber güvenlik ihlali iddiasıyla gündeme geldi.

Siber tehditleri izleyen analiz platformu FalconFeeds.io tarafından paylaşılan bilgilere göre, kuruma ait sistemlere sızan saldırganlar, toplamda 3,3 TB büyüklüğünde bir veri setini ele geçirdi. Dünyanın dört bir yanında benzer eylemleriyle tanınan ve 'BLACKWATER' adıyla bilinen fidye yazılımı çetesinin, söz konusu verileri sistemden sızdırdığı savunuluyor. Raporlanan bilgilere göre saldırı kaydı 12 Nisan tarihinde düşülürken, ele geçirildiği söylenen dosya hacminin büyüklüğü, potansiyel tehlikenin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Henüz iddia aşamasında olan ve ne şirket yönetiminden ne de resmi kurumlardan doğrulama gelmeyen bu sızıntı haberi, özellikle hasta gizliliği konusunda endişeleri artırdı.

3,3 TB gibi devasa bir veri kümesinin içerisinde; hastaların kişisel bilgileri, tıbbi kayıtlar, finansal dökümler veya kurumsal sırların yer alabileceği tahmin ediliyor. Siber güvenlik uzmanları, bu ölçekteki bir sızıntının Türkiye tarihindeki en büyük veri ihlallerinden biri olabileceğine dikkat çekerken, kullanıcıların ve kurum paydaşlarının resmi bir açıklama yapılana kadar temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Olayın ne zaman gerçekleştiği veya saldırganların herhangi bir fidye talebinde bulunup bulunmadığı ise gizemini koruyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
