Sağlık Çalışanları, Kanser Tedavisi İçin Sıra Bekleyen Hastaların İlaçlarını Çalıp Simsarlara Sattı!
Sağlık Çalışanları, Kanser Tedavisi İçin Sıra Bekleyen Hastaların İlaçlarını Çalıp Simsarlara Sattı!
Kaynak: https://www.tv100.com/hastanede-5-mil...
İstanbul’daki bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki bazı sağlık çalışanlarının tedavi bekleyen kanser hastalarının ilaçlarını çalarak simsarlara sattığı ortaya çıktı. Sağlık çalışanları kanser hastalarının ilaçlarını satarak 5 milyonluk vurgun yaptılar. tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu o ilaçların çalınma anlarının görüntülerine ulaştı…
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İstanbul’da bir hastanenin onkoloji servisinde görevli 2 sağlık çalışanı tedavi gören kanser hastalarının özel ortamda saklanan ilaçlarını çalarak sattı.
Sağlık görevlileri özel ortamda saklanan ilaçların bulunduğu odalara her gün gelerek ilaçları önlüklere, montlara ya da çantalara saklayarak dışarı çıkarmayı başardılar. Hastaneden çıkarılan ilaçlar fahiş fiyatlara ilaç simsarlarına satıldı.
Hırsızlık yapan sağlık çalışanları kanser hastalarının ilaçlarını değişik teknikler geliştirerek çaldılar. Görüntülerde hırsızların ilaçları çöpe atıyormuş gibi yaparak ceplerine sakladıkları ortaya çıktı.
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yolsuzluk Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile hırsızlık yapılan odanın görüntülerine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışmaların ardından yapılan vurgunun detayları ortaya çıktı.
İşte tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun haberinin tüm detayları…
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