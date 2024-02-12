Sağlık Çalışanları, Kanser Tedavisi İçin Sıra Bekleyen Hastaların İlaçlarını Çalıp Simsarlara Sattı!

İstanbul’daki bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki bazı sağlık çalışanlarının tedavi bekleyen kanser hastalarının ilaçlarını çalarak simsarlara sattığı ortaya çıktı. Sağlık çalışanları kanser hastalarının ilaçlarını satarak 5 milyonluk vurgun yaptılar. tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu o ilaçların çalınma anlarının görüntülerine ulaştı…