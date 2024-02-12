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İstanbul’daki AK Parti Mitinginde Vurulan Kadının Kimliği ve Vurulma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’daki AK Parti Mitinginde Vurulan Kadının Kimliği ve Vurulma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.02.2024 - 17:32

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Vurulan Ebru Güneş isimli kadının vurulma anı da kameraya yansıdı.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Ebru Güneş'in vurulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Ebru Güneş'in vurulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde sokakta yürüyen Ebru Güneş, silahlı saldırının yaşanmasıyla başından aldığı mermi ile yaralanarak yere düşüyor.

Görüntülerde sokakta yürüyen Ebru Güneş, silahlı saldırının yaşanmasıyla başından aldığı mermi ile yaralanarak yere düşüyor.

İşte o görüntüler...

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