Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Küçükçekmece'de Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Silahlı Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 17:54

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı esnada gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına dün uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kadın ağır yaralanmıştı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına dün uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kadın ağır yaralanmıştı.

Saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmaların durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmaların durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

İlgili haber👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın