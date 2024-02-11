Küçükçekmece'de Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı esnada gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.