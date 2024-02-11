Küçükçekmece'de Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Küçükçekmece'de Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
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Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına dün uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kadın ağır yaralanmıştı.
Saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmaların durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
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