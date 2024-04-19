Sadece Temizlik Bağımlıları Bu Testte Full Çekecek!
Sadece Temizlik Bağımlıları Bu Testte Full Çekecek!
Temizlik yapmayı severim, her yeri foşur foşur temizlerim diyenler bu teste!
Bakalım full çekebilecek misin?
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1. İlk soruyla başlayalım! Lekeleri çıkarmak için hangi yöntem daha etkilidir?
2. Hangi temizlik malzemesi, pas lekelerini çıkarmak için kullanılabilir?
3. Hangi maddeleri temizlik sırasında bir araya getirerek zararlı bir gaz oluşturabiliriz?
4. Çamaşırların beyazlaması için hangi temizlik maddesi kullanılabilir?
5. Camları ayna gibi parlatmak için hangi yöntemi kullanabiliriz?
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6. Evdeki blender pislendi diyelim, nasıl temizlersin?
7. Bardakta kalan su lekelerinden kurtulmanın yolu nedir peki?
8. Peki ya musluktaki su lekelerinden en kolay nasıl kurtulursun?
9. Hangi temizlik maddesi yağ çözmek için kullanılabilir?
10. Son olarak, çaydanlığının içi kireçlendi diyelim. Temizlemek için nasıl bir yol izlersin?
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