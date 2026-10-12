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Sadece Görsel Seçimlerine Göre Sana Uygun Etkinliği Öneriyoruz!

etiket Sadece Görsel Seçimlerine Göre Sana Uygun Etkinliği Öneriyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 14:01
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Hangi etkinliğe gideceğine karar veremediysen sana özel bir test hazırladık. Sorularımızı cevapla, hangi etkinliğe gideceğini biz söyleyelim!

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1. Hangi hafta sonu planı sana daha uygun?

2. Bu oda dekorlarından birini seç bakalım!

3. Hangi masa senin masana benziyor?

4. Bunlardan hangisini duvar kağıdın yapardın?

5. Hangi ortam tam senlik?

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6. Kombinlerden sana en uygununu seç şimdi de!

7. Manzaralardan da birini seçer misin?

8. 1 saat boş vaktin var. Ne yaparsın?

Sen Model konserine gitmelisin!

Sen Model konserine gitmelisin!

Aşk ve ayrılık şarkılarının grubu Model tekrar bir araya geldi. Değmesin Ellerimiz, Pembe Mezarlık ve daha birçok şarkısını son sesle söylemek istemez misin? Sahnede onlara eşlik etmenin ve en sevdiğin şarkıları binlerce kişiyle birlikte söylemenin keyfi çok başka olacak.

Model konserinin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sen Güldür Güldür Show'a gitmelisin!

Sen Güldür Güldür Show'a gitmelisin!

Senin için en güzel etkinlik, doyasıya güldüğün türden bir şey! Etkinlik boyunca güleceğin, hatta çıkarken yüzünde kocaman bir gülümseme bıracak bir şov önerimiz var: Güldür Güldür Show! Hatta hazır ekip turnedeyken kendi şehrinde de izleyebilirsin. Eğlenmek ve gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak için bu turneyi kaçırma!

Güldür Güldür Show'un detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sen İstanbul'un Tatları etkinliğine gitmelisin!

Sen İstanbul'un Tatları etkinliğine gitmelisin!

İstanbul'un en eski lezzetlerini ustaların elinden yemek çok güzel bir etkinlik olmaz mı? Şehrin tarihi dokusunu sokak lezzetleriyle buluşturan etkinlik kısa ama çok doyurucu! İstanbul'un tarihi mekanlarını ekranda izlerken tadım yapacağın İstanbul'un Tatları etkinliği, kültürel ve gastronomik bir deneyim yaşatacak. 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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