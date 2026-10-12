Sadece Görsel Seçimlerine Göre Sana Uygun Etkinliği Öneriyoruz!

Senin için en güzel etkinlik, doyasıya güldüğün türden bir şey! Etkinlik boyunca güleceğin, hatta çıkarken yüzünde kocaman bir gülümseme bıracak bir şov önerimiz var: Güldür Güldür Show! Hatta hazır ekip turnedeyken kendi şehrinde de izleyebilirsin. Eğlenmek ve gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak için bu turneyi kaçırma!

Güldür Güldür Show'un detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.