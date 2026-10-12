Sadece Görsel Seçimlerine Göre Sana Uygun Etkinliği Öneriyoruz!

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1. Hangi hafta sonu planı sana daha uygun?
2. Bu oda dekorlarından birini seç bakalım!
3. Hangi masa senin masana benziyor?
4. Bunlardan hangisini duvar kağıdın yapardın?
5. Hangi ortam tam senlik?
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6. Kombinlerden sana en uygununu seç şimdi de!
7. Manzaralardan da birini seçer misin?
8. 1 saat boş vaktin var. Ne yaparsın?
Sen Model konserine gitmelisin!
Sen Güldür Güldür Show'a gitmelisin!
Sen İstanbul'un Tatları etkinliğine gitmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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