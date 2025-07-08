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Sadece Bir Kez Dinleyip Takıntı Yapacağınız Şarkılar

etiket Sadece Bir Kez Dinleyip Takıntı Yapacağınız Şarkılar

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 23:19

Bazı şarkılar, daha ilk saniyesinden sizi ele geçirir, sonuna geldiğinizde ise aynı cümle döner durur kafanızda. “Bir daha dinlemeliyim!” İşte o türden, müziğiyle beyninize kazınan, sözleriyle kalbinizi tırmalayan, ritmiyle ayaklarınıza hükmeden şarkıları derledik. Uyarıda bulunmak lazım ama. Bu liste bağımlılık yapabilir!

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1. Mor ve Ötesi - Kara Kutu

2. RAYE, 070 Shake - Escapism.

3. Zakkum - Anason

4. Lana Del Rey - Young and Beautiful

5. Radiohead - Creep

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6. The Pointer Sisters - I'm So Excited

7. Lionel Richie - Hello

8. Yelawolf - Till It's Gone

9. KAS:ST - VTOPI

10. PAUL KALKBRENNER - Revolte

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11. MFÖ - Sude

12. Hozier - Take Me To Church

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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