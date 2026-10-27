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Sadece 5 Yıl Oynayıp Kabuğuna Çekilmişti: Ah Nerede'nin Sarışın Yıldızı Serpil Nur'un Son Hali Gündem Oldu!

Sadece 5 Yıl Oynayıp Kabuğuna Çekilmişti: Ah Nerede'nin Sarışın Yıldızı Serpil Nur'un Son Hali Gündem Oldu!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:46
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Yeşilçam'ın altın yıllarında Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'le aynı seti paylaşan Serpil Nur, sinemaya veda edişinin üzerinden 47 yıl geçmişken yeniden sosyal medyanın gündeminde. Ah Nerede filmindeki sarışın güzelliğiyle hafızalara kazınan oyuncunun yıllar sonra çekilmiş fotoğrafları yeniden paylaşılınca, onu yıllardır merak eden sinemaseverlerden yorumlar peş peşe geldi. Kısa ama iz bırakan kariyerinin ardından kendi kabuğuna çekilen Serpil Nur'un son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

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Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban'la Yeşilçam'ın unutulmaz sarışın güzelleri arasına girmişti.

Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban'la Yeşilçam'ın unutulmaz sarışın güzelleri arasına girmişti.

4 Mayıs 1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Serpil Nur, 1974'te beyaz perdeyle tanıştı ve çok geçmeden dönemin en dikkat çeken genç yüzlerinden biri haline geldi. Onu bir anda tanınan bir yıldız yapan film, Tarık Akan'ın çapkın Ferit'i canlandırdığı, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'in de kadroda yer aldığı efsane komedi Ah Nerede oldu; Serpil Nur burada Ferit'in gönül eğlendirdiği sevgililerinden birine hayat verirken sarı saçları ve duru güzelliğiyle izleyicinin aklına kazındı.

Ardından Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Umudumuz Şaban'da Canan karakterine bürünen oyuncu, Barış Manço ile Meral Zeren'in başrolleri paylaştığı Baba Bizi Eversene'de de kamera karşısına geçerek Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı kareleri paylaşmayı sürdürdü.

Serpil Nur, 1977'de 45'lik plak çıkardı, iki yıl sonra da sinemaya tamamen veda etti.

Serpil Nur, 1977'de 45'lik plak çıkardı, iki yıl sonra da sinemaya tamamen veda etti.

Beyaz perdede yakaladığı bu ilgi Serpil Nur'u müziğe de yöneltti ve oyuncu 1977'de 'Muhtacım / Akıl Erdiremedim' adlı 45'lik plağıyla şansını bir de bu alanda denedi. Ne var ki dönemin değişen sinema ve yapım koşulları, parlak bir yolun henüz başındaki oyuncunun planlarını kısa sürede altüst etti ve Serpil Nur 1979'da oyunculuğu bırakma kararı aldı.

Yalnızca beş yıl süren ve bir avuç filme sığan kariyerinin ardından kameralardan tamamen uzaklaşan usta oyuncu, o günden bu yana ünlüler dünyasından uzakta, sakin bir hayat sürüyor; adı da ancak yıllar sonraki bir fotoğrafı gün yüzüne çıktığında yeniden konuşuluyor.

Serpil Nur'un yıllar sonraki son halini görenler, Ah Nerede'nin sarışın güzelini tanımakta zorlandı.

Serpil Nur'un yıllar sonraki son halini görenler, Ah Nerede'nin sarışın güzelini tanımakta zorlandı.

Son paylaşılan kareler de tam olarak bunu yaptı ve Serpil Nur'u yalnızca Ah Nerede'deki genç haliyle hatırlayan sinemaseverleri bir anda ekran başına kilitledi. Sarı saçlarından vazgeçmeyen oyuncunun yıllar içindeki değişimi kısa sürede yorum yağmuruna dönüşürken kullanıcılar 'Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor', 'Hayatta tanıyamazdım' ve 'Yıllar onu da değiştirmiş' yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Aynı fotoğraflar geçen yıl da gündeme gelmiş ve 'Serpil Nur yaşıyor mu, şimdi ne yapıyor?' sorusunu yeniden alevlendirmişti; Yeşilçam'ın sarışın güzeli bugün de kameralardan uzak, kendi halinde yaşamını sürdürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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