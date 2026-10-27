Sadece 5 Yıl Oynayıp Kabuğuna Çekilmişti: Ah Nerede'nin Sarışın Yıldızı Serpil Nur'un Son Hali Gündem Oldu!

4 Mayıs 1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Serpil Nur, 1974'te beyaz perdeyle tanıştı ve çok geçmeden dönemin en dikkat çeken genç yüzlerinden biri haline geldi. Onu bir anda tanınan bir yıldız yapan film, Tarık Akan'ın çapkın Ferit'i canlandırdığı, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'in de kadroda yer aldığı efsane komedi Ah Nerede oldu; Serpil Nur burada Ferit'in gönül eğlendirdiği sevgililerinden birine hayat verirken sarı saçları ve duru güzelliğiyle izleyicinin aklına kazındı.

Ardından Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Umudumuz Şaban'da Canan karakterine bürünen oyuncu, Barış Manço ile Meral Zeren'in başrolleri paylaştığı Baba Bizi Eversene'de de kamera karşısına geçerek Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı kareleri paylaşmayı sürdürdü.