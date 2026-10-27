Sadece 5 Yıl Oynayıp Kabuğuna Çekilmişti: Ah Nerede'nin Sarışın Yıldızı Serpil Nur'un Son Hali Gündem Oldu!
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Yeşilçam'ın altın yıllarında Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'le aynı seti paylaşan Serpil Nur, sinemaya veda edişinin üzerinden 47 yıl geçmişken yeniden sosyal medyanın gündeminde. Ah Nerede filmindeki sarışın güzelliğiyle hafızalara kazınan oyuncunun yıllar sonra çekilmiş fotoğrafları yeniden paylaşılınca, onu yıllardır merak eden sinemaseverlerden yorumlar peş peşe geldi. Kısa ama iz bırakan kariyerinin ardından kendi kabuğuna çekilen Serpil Nur'un son hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban'la Yeşilçam'ın unutulmaz sarışın güzelleri arasına girmişti.
Serpil Nur, 1977'de 45'lik plak çıkardı, iki yıl sonra da sinemaya tamamen veda etti.
Serpil Nur'un yıllar sonraki son halini görenler, Ah Nerede'nin sarışın güzelini tanımakta zorlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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