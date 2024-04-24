Saçları Uzayan Ezgi Mola'dan Liseli Şeyma Subaşı'na 24 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Saçları Uzayan Ezgi Mola'dan Liseli Şeyma Subaşı'na 24 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Melek Mosso, hayranlarının kendisi için hazırladığı "Melek abla olmayı seçtik" pankartını gururla gösterdi.
Kilo vermeyi kafaya koyan Danla Bilic, 6 kilo verdiğini duyurdu.
Şeyma Subaşı gittiği sergiye liseli öğrenci kombiniyle katılmaya karar verdi.
Berfu Yenenler, yine ve yeniden taşınma aşamasında olduklarını açıkladı.
Hande Erçel, aracından selam verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zeynep Bastık, konserinden kalma pozlarını paylaştı.
Müge Boz, kızı Vina'nın ilk smacını bastığı anlarla kalp eritti.
Melis İşiten'in keyfi kulisinde pek yerindeydi.
Çağla Şıkel, gün sonunu oğullarıyla sinemada getirdi.
Kısacık saçlarına alıştığımız Ezgi Mola, uzayan saçlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gamze Erçel, dünya tatlısı kızı Mavi'yi ıspanak yedirebilmek için kandırmak zorunda kaldı. 🧿
Fahriye Evcen, tatil pozlarına doyamadı.
Cemal Can Canseven, bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına hazırlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın