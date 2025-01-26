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Sabah Kar Tatili Beklerken Alarmla Uyananlara Teselli Gibi Gelecek 10 Şarkılık Playlist!

etiket Sabah Kar Tatili Beklerken Alarmla Uyananlara Teselli Gibi Gelecek 10 Şarkılık Playlist!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 23:38

Sabah gözünüzü açar açmaz perdeyi aralayıp dışarının bembeyaz olduğunu hayal ettiniz, değil mi? Ama sonra telefonunuza gelen “tatil yok” bildirimiyle tüm hayaller suya düştü... Tanıdık bir hikaye! İşte tam da o hüsran anlarını biraz olsun unutturacak bir playlist hazırladık. Bu 10 şarkılık listeyle modunuzu yükseltip güne daha enerjik başlayabilirsiniz. Kahvenizi alın, kulaklığınızı takın ve kar tatili hayalleri başka bir güne kalsın diyerek müziğin keyfini çıkarın!

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1. Adamlar - Sarılırım Birine

2. Alexander Rybak - Fairytale

3. Moğollar - Bir Şey Yapmalı

4. Barış Manço - Kazma

5. Neşe Karaböcek - Koca Dünya

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6. Sezen Aksu - Hadi Bakalım

7. Zülfü Livaneli - Gün Olur

8. Özgün - İnsaf

9. Hepsi - Tik Tak

10. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

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11. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

12. Tarkan - Kıl Oldum

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sabrina
sabrina
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