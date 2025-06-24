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Saatlerce Döngüde Kalacak Mükemmel Ötesi Şarkılar

etiket Saatlerce Döngüde Kalacak Mükemmel Ötesi Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 23:13

Bazı şarkılar vardır bir kere dinlemek asla yetmez. Şarkı biiter bitmez, replay tuşuna bir kez daha basarız... Çünkü her notasında başka bir anlam, derin bir duygu vardır. İşte bu liste de tam olarak o türden!

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1. Dollhouse

2. Do You Remember Me

3. Art Deco

4. Everybody's Watching Me

5. Twilight

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6. Habits

7. Cinnamon Girl

8. All I Wanted

9. Headlock

10. Golden Brown

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pondsjournal
pondsjournal
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