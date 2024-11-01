S.T.A.L.K.E.R. 2 Çıkmadan Oynayabileceğiniz En İyi Kıyamet Sonrası Temalı Oyunlar

Zaten filmlerini de mutlaka bir kere izlemişsinizdir. Mad Max serisi de kıyamet sonrası bir temayı konu alıyor ama biraz daha kendince uyarlaması var. Buradaki yaşam daha gotik ve kaotik ilerliyor. Aynı zamanda araçların yoğun olduğu ve metal müziklerin bol olduğu bir aksiyonu da bulunuyor.