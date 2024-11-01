S.T.A.L.K.E.R. 2 Çıkmadan Oynayabileceğiniz En İyi Kıyamet Sonrası Temalı Oyunlar
S.T.A.L.K.E.R. 2 Çıkmadan Oynayabileceğiniz En İyi Kıyamet Sonrası Temalı Oyunlar
20 Kasım günü çıkması beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'e oldukça az bir zaman kaldı ama eğer oyunu satın almayacaksınız veya hemen öncesinde aynı türde yer alan oyunlara bakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.
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