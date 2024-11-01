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S.T.A.L.K.E.R. 2 Çıkmadan Oynayabileceğiniz En İyi Kıyamet Sonrası Temalı Oyunlar

S.T.A.L.K.E.R. 2 Çıkmadan Oynayabileceğiniz En İyi Kıyamet Sonrası Temalı Oyunlar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 11:01

20 Kasım günü çıkması beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'e oldukça az bir zaman kaldı ama eğer oyunu satın almayacaksınız veya hemen öncesinde aynı türde yer alan oyunlara bakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

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10. Wasteland 3

10. Wasteland 3

Özellikle kıyamet sonrası temasını elinde tutan oyunları seviyorsanız Wasteland 3 tam size göre bir başlangıç olacak. Hatta dilerseniz serinin önceki oyunlarına da göz atabilirsiniz. Nükleer bir felaket sonrası düzeni değişen dünyada hayatı yeniden kurmaya ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

9. Fallout: New Vegas

9. Fallout: New Vegas

Fallout serisinden bazı oyunları bu listede göreceğiz ama içlerinden bariz en çok sevileni olan Fallout: New Vegas, listemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Kıyamet sonrası bir Vegas'a ayak atacak ve yüzlerce saat buradan çıkamayacaksınız.

8. Metro 2033 Redux

8. Metro 2033 Redux

Elbette söz konusu Stalker serisi olunca ona en yakın isimlerden olan Metro serisinden de bahsetmemek olmaz öyle değil mi? Kıyamet sonrası insanların metro istasyonlarında yaşadığı bir dönemi konu alan Metro 2033 Redux, oynayabileceğiniz en sürükleyici kıyamet temalı oyunlardan bir tanesi.

7. Mad Max

7. Mad Max

Zaten filmlerini de mutlaka bir kere izlemişsinizdir. Mad Max serisi de kıyamet sonrası bir temayı konu alıyor ama biraz daha kendince uyarlaması var. Buradaki yaşam daha gotik ve kaotik ilerliyor. Aynı zamanda araçların yoğun olduğu ve metal müziklerin bol olduğu bir aksiyonu da bulunuyor.

6. State of Decay 2

6. State of Decay 2

Kıyamet sonrası bu sefer nükleer bir patlamadan veya savaşlardan gelmiyor, tam tersi bir virüs salgınından ortaya çıkıyor. State of Decay 2, açık dünyası içerisinde adeta kaybolacağınız ve zombi sürüleriyle başa çıkmaya çalışacağınız bir yapı sunuyor.

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5. Fallout 4

5. Fallout 4

Sizlere demiştik zaten, birçok Fallout oyununu bu listede görebilmek mümkün diye. Onlardan bir tanesi de Fallout 4 oluyor. Yine nükleer bir savaşın dünyayı yok ettiği senaryoda Vault 111'den kurtulan tek kişi olarak açık dünyaya aralanan bir kapıdan dışarıya adımınızı atıyorsunuz.

4. Sheltered

4. Sheltered

Hep aksiyonu bol oyunlardan bahsediyoruz ancak biraz da işin yönetim tarafına değinmek lazım. Küresel bir felaket sonrasında ailecek girdiğiniz sığınak içerisinde hayatta kalmaya çalışacağınız Sheltered, aynı zamanda yeri geldiğinde duygu yüklü hikaye parçaları da sunabiliyor.

3. Metro Exodus

3. Metro Exodus

Metro serisinden bir oyun daha ekleyelim dedik ve karşımıza Metro Exodus çıktı. Serinin şimdilik son oyunu konumunda yer alan bu yapım, oyuncuları ilk defa kısmi bir açık dünya içerisine çıkartıyor. Yani metro istasyonlarından çıkarak gerçek dünyaya açılıyoruz ama bu sandığınızdan çok daha zor oluyor.

2. Terminator: Resistance

2. Terminator: Resistance

Şimdi biraz daha ütopik bir yapımı ele alalım bakalım. Karşınızda Terminator: Resistance. 'Gelecek savaşı' senaryosunda geçen bir Terminatör oyunu oynamak isteyebilirsiniz diye düşündük. Ki bu oyun, filmlerden referans alınarak oluşturulmuş sahnelere ve karakterlere de sahip.

1. Chernobylite

1. Chernobylite

Ve listemizin son konuğu ise belki de daha önce duymadığınız Chernobylite oluyor. Oldukça ilgi çekici bir senaryoya sahip olan bu yapım, Çernobil yasak bölgesine girmenizle başlayan bir dizi zorlu olayı konu alıyor. Bu süreçte hem fiziksel hem de mental açıdan sağlıklı kalmanız lazım.

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