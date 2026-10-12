Ruslara Esir Düşen 1800 Askeri Babasından Kalma Altınlarla Kurtaran Kahraman Türk Kadını: Meryem Atmaca
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Savaşlar kazanılır, kaybedilir; ancak geride kalan acıyı en derinden, başkalarının çıkarları uğruna bu çatışmaların ortasında kalan insanlar yaşar. Kimi, kendisine dayatılan zulme boyun eğerken, kimi de bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak direnişin simgesi hâline gelir. Asıl kıymetli olan da tüm zorluklara rağmen vazgeçmeden sürdürülen bu mücadeledir.
Tarihin tozlu sayfaları arasında, isimleri çok fazla duyulmasa da savaşların seyrini değiştiren nice kahraman saklıdır. Onlar, verdikleri mücadeleyle iz bırakır ve unutulmayacak hikâyelere dönüşür. İşte bugün, bu isimsiz kahramanlardan biri olan Meryem Atmaca’nın hikâyesini anlatacağız sizlere...
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Birinci Dünya Savaşı zamanları…
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Yaralı ve sağlıklı esirler bir arada tutuluyordu, vagonların kontrolü ise genelde Kafkas Ermenilerindeydi. Varılan duraklarda vagonlar açılıyor ve her seferinde en az 15-20 Türk askerinin ölü bedenleri açık arazilere atılıyordu.
Kamplara sürekli yeni esirlerin getirilmesi de işleri zorlaştırıyordu, kısa zaman içinde kamplardaki eksik malzeme ihtiyacı daha da çok göze batar olmuştu.
İhtilalin yol açtığı karışıklıktan yararlanıp yurda dönenler olmuştu elbette, ancak herkes o kadar şanslı değildi. Esir tutulan 1800 Türk askeri, vatanlarından uzakta, acılar içinde ölüp gidecekti...
Varmış meğer…
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Diğer savaş kahramanlarının yanında adı pek bilinmeyen Meryem Atmaca, fakir bir kadın olarak gözlerini yumdu. Arkasında en ufak bir pişmanlık bile bırakmayarak…
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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