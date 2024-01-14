Ruh Sağlığı Uzmanlarına Göre İş Yerinde Kaygı ve Ertelemeyle Başa Çıkmak İçin İpuçları

'İşyerinde, işimiz konusunda bunalmış, aşırı çalışmış ya da gergin hissettiğimizde... sinir sistemi bunu güvenliğimize yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendirerek tepki verir. Bazıları için bu durum savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Pek çok insan içinse, özellikle de iş yerinde, donup kalma tepkisini harekete geçirir, bu da ertelemedir.'