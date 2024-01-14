Ruh Sağlığı Uzmanlarına Göre İş Yerinde Kaygı ve Ertelemeyle Başa Çıkmak İçin İpuçları
Ruh Sağlığı Uzmanlarına Göre İş Yerinde Kaygı ve Ertelemeyle Başa Çıkmak İçin İpuçları
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/monicatorres...
Kendinizi sık sık iş yerindeki yapılacaklar listenizdeki görevleri ertelerken mi yakalıyorsunuz? Son teslim tarihi yaklaşan bir projede ilerlemek veya dolup taşan gelen kutunuzla ilgili üretken davranmak yerine, kendinizi sıkışmış mı hissediyorsunuz ? Sorun siz değil, endişeli sinir sisteminiz olabilir. Çoğu zaman, bir iş ödevini ertelemek tembellik olarak görülebilir, ancak bu alışkanlık aslında iş kaygısının en yaygın biçimlerinden biridir.
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Chicago'da yaşayan psikoterapist Cathy Ranieri, "Halk, sinir sisteminin günlük hayatımızda oynadığı rolün ve refahımızı nasıl etkilediğinin muhtemelen farkında değil" diyor.
Erteleme, anksiyetenin en az tartışılan semptomlarından biridir çünkü genellikle daha derin bir sorunun yan ürünü olmaktan ziyade bir seçim olarak görülür.
Florida ve Illinois'de anksiyeteli yetişkinlere odaklanan lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Jordan White, "Anksiyete, bir 'kaçış' tepkisi yaratarak ertelemeyi körüklüyor" dedi.
Bunu yapmanız tamamen sizin suçunuz değil. Stresli olduğumuzda beynimiz genellikle bu şekilde tepki verir.
Ranieri, "Sorumluluklar biriktiğinde, son tarihler yaklaştığında ve beklentiler bunaltıcı olduğunda, erteleme, belirlenen tehdide verilen otomatik tepkinin bir parçası haline gelir" dedi.
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1- Günlerinizi planlayın, böylece tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz.
2- İsteksiz ve tükenmiş hissetmemek için ara verin.
3- Önce en küçük görevle başlayın.
4- Ya da sizin için daha iyi olacaksa, önce zor olanı yapın.
5- Son olarak, kendinize karşı nazik olun
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