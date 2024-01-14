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Ruh Sağlığı Uzmanlarına Göre İş Yerinde Kaygı ve Ertelemeyle Başa Çıkmak İçin İpuçları

Ruh Sağlığı Uzmanlarına Göre İş Yerinde Kaygı ve Ertelemeyle Başa Çıkmak İçin İpuçları

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 08:46

Kendinizi sık sık iş yerindeki yapılacaklar listenizdeki görevleri ertelerken mi yakalıyorsunuz? Son teslim tarihi yaklaşan bir projede ilerlemek veya dolup taşan gelen kutunuzla ilgili üretken davranmak yerine, kendinizi sıkışmış mı hissediyorsunuz ? Sorun siz değil, endişeli sinir sisteminiz olabilir. Çoğu zaman, bir iş ödevini ertelemek tembellik olarak görülebilir, ancak bu alışkanlık aslında iş kaygısının en yaygın biçimlerinden biridir.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/monicatorres...
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Chicago'da yaşayan psikoterapist Cathy Ranieri, "Halk, sinir sisteminin günlük hayatımızda oynadığı rolün ve refahımızı nasıl etkilediğinin muhtemelen farkında değil" diyor.

Chicago'da yaşayan psikoterapist Cathy Ranieri, "Halk, sinir sisteminin günlük hayatımızda oynadığı rolün ve refahımızı nasıl etkilediğinin muhtemelen farkında değil" diyor.

'İşyerinde, işimiz konusunda bunalmış, aşırı çalışmış ya da gergin hissettiğimizde... sinir sistemi bunu güvenliğimize yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendirerek tepki verir. Bazıları için bu durum savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Pek çok insan içinse, özellikle de iş yerinde, donup kalma tepkisini harekete geçirir, bu da ertelemedir.'

Erteleme, anksiyetenin en az tartışılan semptomlarından biridir çünkü genellikle daha derin bir sorunun yan ürünü olmaktan ziyade bir seçim olarak görülür.

Erteleme, anksiyetenin en az tartışılan semptomlarından biridir çünkü genellikle daha derin bir sorunun yan ürünü olmaktan ziyade bir seçim olarak görülür.

Erteleme, anksiyetenin en az tartışılan semptomlarından biridir çünkü genellikle daha derin bir sorunun yan ürünü olmaktan ziyade bir seçim olarak görülür. Gerçekte, birçok erteleme vakası esasen kaçınma olabilir, tedavi edilmemiş anksiyetesi olan birçok insanın kullanmaya meyilli olduğu bir başa çıkma tekniğidir.

Florida ve Illinois'de anksiyeteli yetişkinlere odaklanan lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Jordan White, "Anksiyete, bir 'kaçış' tepkisi yaratarak ertelemeyi körüklüyor" dedi.

Florida ve Illinois'de anksiyeteli yetişkinlere odaklanan lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Jordan White, "Anksiyete, bir 'kaçış' tepkisi yaratarak ertelemeyi körüklüyor" dedi.

'Anksiyetesi olan biri konudan ya da görevden kaçınma ihtiyacı hissedecektir çünkü görevi tamamlamak ya da tamamlamayı düşünmek onlarda derin bir endişe yaratacaktır; bu ister başarısız olacakları düşüncesi olsun ister 'yeterince iyi değilim' düşüncesi olsun.'

Bunu yapmanız tamamen sizin suçunuz değil. Stresli olduğumuzda beynimiz genellikle bu şekilde tepki verir.

Bunu yapmanız tamamen sizin suçunuz değil. Stresli olduğumuzda beynimiz genellikle bu şekilde tepki verir.

İş yerinde aşırı endişeli olduğunuzda, ertelemek vücudunuzun algılanan bir tehditten kurtulma yolu haline gelebilir.

Ranieri, "Sorumluluklar biriktiğinde, son tarihler yaklaştığında ve beklentiler bunaltıcı olduğunda, erteleme, belirlenen tehdide verilen otomatik tepkinin bir parçası haline gelir" dedi.

Ranieri, "Sorumluluklar biriktiğinde, son tarihler yaklaştığında ve beklentiler bunaltıcı olduğunda, erteleme, belirlenen tehdide verilen otomatik tepkinin bir parçası haline gelir" dedi.

'Donma durumunda, vücut tehditten kurtulmak için enerji tasarrufu yapmaya çalışır, bu yüzden işleri halletmek çoğu zaman imkansız gibi gelir. Motivasyon düşüklüğü, yorgunluk veya çaresizlik hissi olabilir.'

İşin sonunda, teslim tarihlerinden kaçınmak sadece daha fazla stres ve kaygıya neden olur. İşte bir görevi tamamlayabilmek için erteleme kaygınızı nasıl ele alacağınıza dair bazı ipuçları listeledik:

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1- Günlerinizi planlayın, böylece tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz.

1- Günlerinizi planlayın, böylece tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz.

White, 'Bir program oluşturarak zamanımızı planlıyoruz ve hiçbir şeyden kaçınmak için bir alan yaratmıyoruz' dedi.

2- İsteksiz ve tükenmiş hissetmemek için ara verin.

2- İsteksiz ve tükenmiş hissetmemek için ara verin.

White, 'Müşterilerimin üzerinde çalıştıkları işe bir süre ara verip tekrar geri dönmelerini de çok seviyorum,' diyor. 'Çoğu kişi bir süre ara verdikten sonra taze gözlerle geri dönüp farklı bir yol deneyebiliyor.'

3- Önce en küçük görevle başlayın.

3- Önce en küçük görevle başlayın.

Ranieri, 'Önce kolay 'kazanımlar' elde etmek için küçük görevleri yerine getirmeye çalışın, bu hem biraz ivme kazanmanıza katkıda bulunabilir hem de tehdit altında yaşamak yerine daha parasempatik bir sinir sistemi durumuna geçmenizi sağlayabilir' dedi. 'Bu durumda kendinizi daha rahat ve dolayısıyla daha yetenekli hissetmeye başlayabilirsiniz.'

4- Ya da sizin için daha iyi olacaksa, önce zor olanı yapın.

4- Ya da sizin için daha iyi olacaksa, önce zor olanı yapın.

White, 'Ertelemekten kaçınmanın bir başka yolu da önce kaçınmak istediğiniz görevi tamamlamaktır' dedi. 'Önce kaçınmak istediğiniz görevi tamamlayarak, kendinize ondan kaçınmak için bir şans vermiyorsunuz ve bunun yerine onu ele alıyorsunuz.'

5- Son olarak, kendinize karşı nazik olun

5- Son olarak, kendinize karşı nazik olun

Yaptığınız ertelemeler için kendinizi hırpalamayın. Ranieri, 'Tembelim' ya da 'Değersizim' gibi yargılayıcı düşüncelerinize dikkat etmenizi çünkü bu özeleştirilerin tehdit durumunu sürdürdüğünü söyledi. Ranieri bunun yerine kendinizle bir arkadaşınızla ya da sevdiğiniz biriyle konuşur gibi konuşmanızı öneriyor.

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