Ruh Kanunu: Görünmeyen Varlığın Sessiz Yönetimi

İnsan, hayatı boyunca en çok ölümden korktuğunu düşünür. Oysa derinlerde korktuğu şey ölüm değil, yok olmaktır. Çünkü yaratılışında sönmeyen bir sonsuzluk arzusu taşır. Bu arzu, en mutlu anlarda bile insana aynı soruyu fısıldar: 'Eğer her şey bir gün sona erecekse, bütün bunların anlamı nedir?'
Ruh hakikati, bu soruya verilen en güçlü cevaptır. Ruh, bedene bağlı bir enerji ya da bedenin ürettiği bir sonuç değildir. Aksine beden, ruhun bu dünyadaki yolculuğu için giydiği geçici bir elbisedir. Elbise eskir; fakat onu giyen varlığını sürdürür. Bu sebeple ölüm, ruhun sonu değil; onun bedenle kurduğu ilişkinin sona ermesidir.
İnsan bu gerçeği kavradığında ölüm anlayışı bütünüyle değişir. Ölüm artık hayatın sonu değil, onun yeni bir aşamasıdır. Nasıl ki doğum anne rahminden dünyaya açılan bir kapıysa, ölüm de dünya hayatından daha geniş bir âleme açılan kapıdır.
Asıl değişen ruh değil, ruhun içinde bulunduğu varlık alanıdır. İnsan bunu aslında her gün tecrübe eder. Çocukluk bedeni yerini gençliğe bırakır; gençlik olgunluğa dönüşür. Hücreler sürekli yenilenir, deri değişir, saç uzar, tırnak kesilir. Yıllar boyunca beden defalarca değişmesine rağmen insan kendisini hep aynı kişi olarak hisseder. Çünkü kimliğimizi taşıyan beden değil, ruhtur.
Hayatı boyunca insanın bedeni değişse de ruhu aynı yolculuğa devam eder. Ölüm ise bu yolculuğun en büyük eşiğidir. Günlük hayatta yavaş yavaş değişen elbise, ölümle birlikte tamamen çıkarılır; fakat yoluna devam eden yine ruhtur. Çocukluğunda 'ben' diyenle ihtiyarlığında 'ben' diyen aynı hakikattir. Hatıraları taşıyan odur. Sevgiyi muhafaza eden odur. İmanı derinleştiren odur. Vicdanı konuşturan odur.
Bu hakikat, insana iki önemli denge kazandırır. İlki dünyayı mutlaklaştırmamasıdır. Çünkü ruhun asıl vatanı bu dünya değildir. İkincisi ise dünya hayatını bütünüyle küçümsememesidir. Çünkü dünya, ruhun eğitim ve olgunlaşma yurdudur. Tercihler burada yapılır, karakter burada şekillenir, ahlâk burada inşa edilir.
İnsan kendisini sadece bu dünyaya ait gördüğünde, her kaybı mutlak bir felaket gibi yaşar. Gençliğini, makamını, servetini ya da sevdiklerini kaybettiğinde derin bir şekilde sarsılır. Çünkü varlığını geçici olanlara bağlamıştır.
Fakat ruhunun yolculuğunu bilen insan, kayıplara daha farklı bir gözle bakar. Üzülür, fakat umudunu kaybetmez. Özler, fakat ümitsizliğe düşmez. Ağlar, fakat isyana sürüklenmez. Çünkü bilir ki hiçbir ayrılık, hiçbir kayıp ebedî değildir. Hayatın en büyük tesellilerinden biri de budur.
İnsan neden sonsuzluğu ister? Neden sevdiği hiçbir şeyin, hiçbir güzelliğin sona ermesini istemez? Neden her mutluluğun devamını arzular? Çünkü ruh, geçici olana değil kalıcı olana göre yaratılmıştır.
İçimizdeki bu hiç sönmeyen ebediyet arzusu öylesine orada değildir. Nasıl açlık rızka, susuzluk suya işaret ediyorsa; sonsuzluk arzusu da ebedî hayata işaret eder. Ruhunu tanıyan insan bu işareti görür ve artık onun için korku, üzüntü yoktur
Ruhunu tanıyan insan, hayatını yalnızca bugünün hesabıyla yaşamaz. Her davranışını daha büyük bir yolculuğun parçası olarak görmeye başlar. Çünkü bilir ki dünya, yolculuğun tamamı değil yalnızca bir durağıdır. İnsanı olgunlaştıran da işte bu bakıştır.
Ruhunu tanıyan kişi, ölüm korkusuyla değil, hayatın sorumluluğuyla yaşamaya başlar.
Ve sonunda şu hakikati idrak eder: İnsan dünyaya bir süre ömür tüketip sonunda ölmek, yok olmak için değil; ölmeden önce hakiki anlamda yaşamayı öğrenmek ve esas yaşama hazırlanmak için gönderilmiştir. Ruh ise bu büyük yolculuğun sessiz, fakat ölümsüz yolcusudur.