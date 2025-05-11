Ruh Haline Göre Bugün Hangi Şarkıyı Listene Eklemelisin?
Bugün senin iç dünyan ne durumda? Neşeli mi, huzursuz mu, yoksa hafift melankolik bir halde misin? Bu testle birlikte sana ruh haline uygun bir şarkı önereceğiz. 👇
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1. Şu an seni en iyi hangi cümle tanımlar?
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2. Şu an hangi aktivite sana çok iyi gelir?
3. Son zamanlardaki ruh halini hangi hava durumu tanımlar?
4. İtiraf et bakalım, ekran süren ne kadar?
5. Bu akşam tek başına olsan ne yaparsın?
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6. Keyifli bir yaz sabahına uyandığında dinlemek isteyeceğin bir şarkı seç bakalım. 👇
7. Dinlediğin şarkı seni nasıl etkilemeli?
8. Son olarak, favori müzik türünü öğrenelim. 👇
Lana Del Rey - Video Games
Billie Eilish - Everything I Wanted
Muse - Hysteria
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