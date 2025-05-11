onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ruh Haline Göre Bugün Hangi Şarkıyı Listene Eklemelisin?

etiket Ruh Haline Göre Bugün Hangi Şarkıyı Listene Eklemelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 23:52

Bugün senin iç dünyan ne durumda? Neşeli mi, huzursuz mu, yoksa hafift melankolik bir halde misin? Bu testle birlikte sana ruh haline uygun bir şarkı önereceğiz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şu an seni en iyi hangi cümle tanımlar?

2. Şu an hangi aktivite sana çok iyi gelir?

3. Son zamanlardaki ruh halini hangi hava durumu tanımlar?

4. İtiraf et bakalım, ekran süren ne kadar?

5. Bu akşam tek başına olsan ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Keyifli bir yaz sabahına uyandığında dinlemek isteyeceğin bir şarkı seç bakalım. 👇

7. Dinlediğin şarkı seni nasıl etkilemeli?

8. Son olarak, favori müzik türünü öğrenelim. 👇

Lana Del Rey - Video Games

Billie Eilish - Everything I Wanted

Muse - Hysteria

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın