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Ruh Eşinin Sana Yazdığı Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Ruh Eşinin Sana Yazdığı Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 20:33

Ruh eşin senin için özel bir şarkı yazdı desek, ne olurdu? Bu testle, kalbinin en derinlerinde sakladığın duygulara dokunan, tam sana ait o şarkıyı buluyoruz. Her notasında seni anlatan, her sözünde ruhunuzun ortak dilini taşıyan parçayı keşfetmeye hazır ol! 

Aşkın melodisini hisset, ruh eşinin sana yazdığı şarkıyı öğren👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ruh eşini haftanın bir gününe benzeyecek olsan hangisini seçerdin?

2. Senin için aşkta mantık mı yoksa duygular mı her zaman ön planda?

3. Aşk sana ne ifade ediyor?

4. Sence aşk hangi mevsimde yaşanır?

5. Söyle bakalım, sence aşkta gurur diye bir şey var mı?

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6. İlk görüşte aşk mıydı sizinki?

7. Ruh eşin bir tatlı olsa hangisi olurdu?

8. Son olarak, aşk için aşırı fedakarlık yapar mısın?

Sefarad- Seni Ne Çok Sevdiğimi

Özdemir Erdoğan- Bana Ellerini Ver!

Buray- Sen Sevda Mısın

Hakan Altun- Aşk Bahçemsin

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miray soysal
miray soysal
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