Rotasını Antalya’ya Çevirenlere: Merak Ettiğiniz Lezzetleri Yerinde Yiyebileceğiniz 10 Yer
Rotasını Antalya’ya Çevirenlere: Merak Ettiğiniz Lezzetleri Yerinde Yiyebileceğiniz 10 Yer
Antalya hem doğal hem de kültürel güzellikleri ile turizmin merkezlerinden biri. Buraya gelindiği zaman lezzetli yemeklerinden yenmezse olmaz! Yerel mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da lezzetler sunan yerler bulunuyor. Antalya'ya geldiğiniz zaman keşfedebileceğiniz lezzetleri nerelerden yiyebileceğinize gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yerel ve yöresel tatlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Akdeniz mutfağı
3. Tahinli piyaz
4. Deniz ürünleri
5. Geleneksel köfte
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın