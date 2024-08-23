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Rotasını Antalya’ya Çevirenlere: Merak Ettiğiniz Lezzetleri Yerinde Yiyebileceğiniz 10 Yer

etiket Rotasını Antalya’ya Çevirenlere: Merak Ettiğiniz Lezzetleri Yerinde Yiyebileceğiniz 10 Yer

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 18:16

Antalya hem doğal hem de kültürel güzellikleri ile turizmin merkezlerinden biri. Buraya gelindiği zaman lezzetli yemeklerinden yenmezse olmaz! Yerel mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da lezzetler sunan yerler bulunuyor. Antalya'ya geldiğiniz zaman keşfedebileceğiniz lezzetleri nerelerden yiyebileceğinize gelin birlikte bakalım!

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1. Yerel ve yöresel tatlar

1. Yerel ve yöresel tatlar

Antalya mutfağının zengin tatlarını yiyebileceğiniz yerler Kaleiçi ve Muratpaşa bölgelerinde bulunuyor. Piyaz, tahinli patlıcan ve kabak tatlısı gibi lezzetleri deneyebileceğiniz mekanları bu bölgelerde bulabilirsiniz. Geleneksel tarifleri seviyorsanız bunları tadarken mutluluklardan ağlayacaksınız!

2. Akdeniz mutfağı

2. Akdeniz mutfağı

Taze sebzelerin zeytinyağı ile harmanlanması... Deniz ürünlerinin lezzeti... Hem hafif hem de sağlıklı olan Akdeniz mutfağını tadabileceğiniz yerler Lara, Konyaaltı ve Kaleiçi bölgelerinde bulunuyor. Buralarda mezeleri tek tek tadarak kendinizden geçebilirsiniz.

3. Tahinli piyaz

3. Tahinli piyaz

Antalya mutfağının özel lezzetlerinden biri olan tahinli piyaz genellikle köftenin yanında servis edilir. Bol limon ve nar ekşisi içeren bu mezeyi Muratpaşa bölgesindeki eski restoranlarda tadabilirsiniz.

4. Deniz ürünleri

4. Deniz ürünleri

Akdeniz'in taze balıklarını ve deniz ürünlerini afiyetle yiyebileceğiniz yer Antalya'dır!  Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi sahillerinde deniz manzarası eşliğinde, huzur dolu bir ortamda afiyetle leziz yemekleri yiyebilirsiniz!

5. Geleneksel köfte

5. Geleneksel köfte

Tahinli piyazdan bahsederken köftenin de ismi geçmişti. Lezzetli Antalya köftesinden daha uzun bahsedilmesi gerekiyor! Baharatlarıyla ve yanında servis edilen mezelerle diğer köftelerden kendini ayırıyor. Muratpaşa ve Kepez bölgelerinde geleneksel köfteyi bulabilirsiniz!

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6. Dünya mutfağı

6. Dünya mutfağı

Yerel ve yöresel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağını da keşfedebileceğinizi söylemiştir! Tarihi Kaleiçi'ne gidip atmosferinde kaybolabilir ve çeşitli dünya mutfakları ile tanışabilirsiniz. Et yemekleri, taze salatalar, yaratıcı tatlılar... derken bir sürü seçeneğiniz olur!

7. Antalya'ya özgü döner

7. Antalya'ya özgü döner

İncecik dilimlenmiş döner baharatlarla marine edilip lavaşın arasına bol bol konuyor. Yanında turşusu ve özel soslarıyla size müthiş bir lezzet sunuyor. Muratpaşa ve Kepez bölgelerinde en güzel dönerler sizi bekliyor!

8. Kahvaltı ve brunch

8. Kahvaltı ve brunch

Akdeniz'in taze ürünleriyle hazırlanan zengin kahvaltılar hem sağlıklı hem de lezzetli! Masanızın rengarenk olması gözünüzü doyuracak, tatların güzelliği sizi sizden alacak... Lara ve Konyaaltı bölgelerinde atmosferi hoş ortamlarda huzurla kahvaltınızı yapabilirsiniz.

9. Süslenmiş yaratıcı tabaklar

9. Süslenmiş yaratıcı tabaklar

Antalya'da yiyebileceğiniz geleneksel yemekler, dünya yemeklerinden bahsettik. Şimdi sıra modern mutfakta... Süslenmiş ve ilginç bir şekilde servis edilen yemekleri yiyebileceğiniz yeler Kaleiçi, Lara ve Konyaaltı bölgelerinde bulunuyor. Şık ortamlarda, daha önce tatmadığınız ilginç lezzetler sizi bekliyor.

10. Meşhur şiş kebabı

10. Meşhur şiş kebabı

Antalya'ya özgü şiş kebabı özel baharatlarla marine edilir ve ızgarada pişirilir. Akdeniz'in taze sebzeleriyle ve mezeleriyle birlikte servis edilir. Muratpaşa ve Kepez bölgelerinde tadabileceğiniz bu lezzet sizi büyüleyecek.

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