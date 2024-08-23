Rotasını Antalya’ya Çevirenlere: Merak Ettiğiniz Lezzetleri Yerinde Yiyebileceğiniz 10 Yer

Antalya hem doğal hem de kültürel güzellikleri ile turizmin merkezlerinden biri. Buraya gelindiği zaman lezzetli yemeklerinden yenmezse olmaz! Yerel mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da lezzetler sunan yerler bulunuyor. Antalya'ya geldiğiniz zaman keşfedebileceğiniz lezzetleri nerelerden yiyebileceğinize gelin birlikte bakalım!