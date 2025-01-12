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Romantik Bir İlişkideyken Mastürbasyon Yapmaya Devam Etmeniz İçin 10 Sebep

etiket Romantik Bir İlişkideyken Mastürbasyon Yapmaya Devam Etmeniz İçin 10 Sebep

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 23:46

Toplumda mastürbasyonun sadece yalnızken yapılacağı düşüncesi oldukça yaygın ama aslında bedeninizin daha sağlıklı olması, cinsel yaşantınızdan daha fazla zevk almanız gibi farklı sebeplerden dolayı mastürbasyon yapabilirsiniz. İşte her ne kadar romantik bir ilişkide olursanız olun mastürbasyona devam etmeniz için birbirinden geçerli sebepler!

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1. Doğal ağrı kesici etkisi vardır.

1. Doğal ağrı kesici etkisi vardır.

Aslında mastürbasyon sizi sadece cinsel bir hazza ulaştırmaz aynı zamanda sağlığınızı da etkiler. Erin Basler-Francis'in araştırmalarına göre mastürbasyon yaptığımızda norepinefrin salgılıyoruz ve bu da ağrılarımızın dinmesine yardımcı oluyor.

2. Pelvik taban kaslarının çalışmasını sağlar.

2. Pelvik taban kaslarının çalışmasını sağlar.

İdrar kesesi, vajina, rahim ve rektuma bağlanan sinirlerden oluşan pelvik taban antrenmanları seks sırasında daha güçlü orgazm olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda sağlığınız için de pek çok artısı var. Mastürbasyon yapmak da aslında pelvik taban kaslarının çalışmasını sağlıyor, bu açıdan oldukça değerli.

3. Regl sancılarınızı dindirebilir.

Her ne kadar romantik bir ilişkiniz olsa da mastürbasyon yapmanız regl döneminde yaşadığınız ağrıların azalmasını sağlayabilir. Yapılan araştırmalara göre mastürbasyon yapmak gerçekten de regl ağrınızı ağrı kesiciden daha fazla kesiyor.

4. İyi bir uyku çekmenizi sağlar.

Yapılan araştırmalara göre mastürbasyondan sonra çok daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. Orgazmdan sonra beyniniz prolaktin salgılayacağı için çok daha verimli bir uyku uyuyabilirsiniz.

5. Cinsel hayatınızda kendinizi tanımanıza yardımcı olur.

Mastürbasyon yaparak en çok neyden zevk aldığınızı bulabilir ve partnerinizle daha güçlü bir seks hayatı inşa edebilirsiniz. Kendinizi, sınırlarınızı ve zevk noktalarınızı tanımanızı sağlayacağı için mastürbasyon ilişkinizi güçlendirebilir.

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6. Hayatınızdaki stres ve kaygıyı azaltır.

Orgazm olduğunuzda oksitosin hormonu salgılarız, bu hormon da günlük hayattaki stresten ve kaygıdan uzaklaşmamızı sağlar. Yani ilişkiniz varken bile mastürbasyon yapsanız bu sizi daha az kaygılı birine çevirebilir.

7. Daha iyi odaklanabilirsiniz.

7. Daha iyi odaklanabilirsiniz.

Mastürbasyon yapmak sizin bir şeye odaklanma gücünüzü etkileyecektir. Bu yüzden mastürbasyon yaptıkça bir şeylere daha iyi şekilde odaklanabilirsiniz.

8. Kendinizi mutlu hissedersiniz.

Elbette partnerinizle mutlusunuz fakat kendinize vakit ayırmak istemez misiniz? Yapılan araştırmalara göre mastürbasyon kişilerin daha mutlu olması ve kendini sevmesini sağlıyor.

9. Partnerinizle ilişkinizden daha fazla zevk almanızı sağlar.

Mastürbasyon sizin orgazmınızı güçlendireceğinden ve hassas noktaları keşfetmenizi sağlayacağından partnerinizle olan ilişkinizde de daha fazla keyif alabilirsiniz.

10. Libidonuzu artırır.

10. Libidonuzu artırır.

Kendiniz yönlendirdiğiniz için mastürbasyon direkt olarak libidonuzu etkileyen bölgeye etki eder, bu da partnerinizi daha fazla arzulamanızı sağlar. Aslında mastürbasyon yaptıkça partnerinize karşı daha büyük bir haz duyabilirsiniz.

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