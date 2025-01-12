Romantik Bir İlişkideyken Mastürbasyon Yapmaya Devam Etmeniz İçin 10 Sebep
Romantik Bir İlişkideyken Mastürbasyon Yapmaya Devam Etmeniz İçin 10 Sebep
Toplumda mastürbasyonun sadece yalnızken yapılacağı düşüncesi oldukça yaygın ama aslında bedeninizin daha sağlıklı olması, cinsel yaşantınızdan daha fazla zevk almanız gibi farklı sebeplerden dolayı mastürbasyon yapabilirsiniz. İşte her ne kadar romantik bir ilişkide olursanız olun mastürbasyona devam etmeniz için birbirinden geçerli sebepler!
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1. Doğal ağrı kesici etkisi vardır.
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2. Pelvik taban kaslarının çalışmasını sağlar.
3. Regl sancılarınızı dindirebilir.
4. İyi bir uyku çekmenizi sağlar.
5. Cinsel hayatınızda kendinizi tanımanıza yardımcı olur.
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6. Hayatınızdaki stres ve kaygıyı azaltır.
7. Daha iyi odaklanabilirsiniz.
8. Kendinizi mutlu hissedersiniz.
9. Partnerinizle ilişkinizden daha fazla zevk almanızı sağlar.
10. Libidonuzu artırır.
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