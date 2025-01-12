Romantik Bir İlişkideyken Mastürbasyon Yapmaya Devam Etmeniz İçin 10 Sebep

Toplumda mastürbasyonun sadece yalnızken yapılacağı düşüncesi oldukça yaygın ama aslında bedeninizin daha sağlıklı olması, cinsel yaşantınızdan daha fazla zevk almanız gibi farklı sebeplerden dolayı mastürbasyon yapabilirsiniz. İşte her ne kadar romantik bir ilişkide olursanız olun mastürbasyona devam etmeniz için birbirinden geçerli sebepler!