Roma İmparatorluğu'ndan Günümüze Anadolu’da Bulunan Mitraizm Tapınakları

Mitraizm, Mitra tarikatı veya Mitras Gizemleri olarak bilinen bu öğreti Antik Pers dünyasının, Eleusis ve İsis Sırları olarak bilinen, ezoterik geleneklerde olduğu gibi sadece bu tarikata kabul edilenlere açıklanan sırlarıyla gelişmiş bir mistik kült olarak kabul edilmektedir.

Mitraizm öğretisiyle ilgili hiçbir yazılı belge bulunmamaktadır fakat arkeolojik olarak antik dünyaya dair birçok kalıntı var. Bu kalıtıların anlamlarını açıklayacak antik belgeler olmadığı için yorumlanması da zordur. Gizliliği önemseyen bir yapılanma olduğu için ardında yazılı kaynak bırakmamış olan Mitraizm hakkında en önemli bilgilere yer altında ya da mağaralarda bulunan tapınaklar aracılığıyla ulaşılmıştır. Mitra'nın en belirgin tasvirleri şöyle görülmektedir:

Mitra'nın kayadan doğması

Mitra tarafından boğazlanan bir boğa

Başka bâzı hayvanların boğalı tabloda bulunmaları

Mitra'nın hep başında Frigya tâcı olması

Mitra'nın başından Güneş ışınlarını andıran çizgiler çıkması

İki yardımcılarının biri aşağı, biri yukarı bakan birer meşale tutmaları

Mitra'nın Ay ve Güneş'i temsil eden tanrılarla beraber resimlenmesi

Roma döneminde pagan dinlerinden biri olarak kabul edilen Mitraizm’in Hindu kökenli Pers tanrısı Mitra’nın felsefinden ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kelime anlamı olarak “anlaşma” ya da “aracılık” eden anlamına gelen taşıyan Mitra, aynı zamanda “güneşe tapınma”dan yola çıkarak Helios ve Sol gibi tanrılarla birlikte tasvir edilmektedir bu yüzden güneşle ve ışıkla ilişkisi olduğuna inanılır. Herkese açık olmayan ve gizlice tapınılan Mitra külte katılmak için belirli aşamalardan geçilmesi gerektiği düşülmektedir.