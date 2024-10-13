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Robot Süpürgesini Çok Sevenlerin Bildiği 10 Şey

etiket Robot Süpürgesini Çok Sevenlerin Bildiği 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 12:31

Robot süpürgeni sevdiğini çok iyi biliyoruz. Peki senin gibi robot süpürgesi olmadan bir hayat düşünemeyenlerin çok aşina olduğu durumlara birlikte bakalım mı?

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1. Robot süpürge demek her zaman temiz bir zemin demek!

Tertemiz bir evde yaşamak herkese huzur verir. Robot süpürgen varsa evinin zemini her zaman temizdir. Robot süpürge sahipleri için bu, en büyük mutluluk zaten. Evinin her zaman mis gibi olması herkesin çok hoşuna gider elbette. Robot süpürgesi olanlar da evlerinin hep temiz olmasına alışıktırlar.

2. Robot süpürge olan evlerde dip köşe temizlik hep yapılır.

Robot süpürgesi olmayanlar bunu pek anlamaz ama robot süpürgeler evde dip köşe temizlik yapıyor. Evdeki en zor alanlara bile rahatça ulaşan robot süpürgeler bu özellikleriyle çok seviliyor. Yatak altları, köşeler, dolap araları ve daha birçok ulaşılması zor olan yerlere girip oraları temizliyor. Titiz olanlardan bile tam not alan robot süpürgeler detaylı temizlikte de çok iyi!

3. Robot süpürgeler programlanarak çalıştırılabiliyor.

Düzenli temizlik yapanlardansan o zaman robot süpürgeler tam senlik. Planlayarak temizlik yapabilen robot süpürgeler zaman kazandırdığı için çokça tercih ediliyor. Her gün belli saatte evinin temizliğinin yapılmasını isteyenler için robot süpürgeler harika ürünler. Robot süpürgesini sevenler bu rahatlığına ayrı bir bayılıyor elbette. Her seferinde evini aynı şekilde temizleyen bu süpürgeler insanı kendine hayran bırakıyor!

4. Robot süpürgelerin "evde yerde çok eşyam oluyor, ben robot süpürge ile yapamam" diye düşünenleri yanıltan bir özelliği var!

4. Robot süpürgelerin "evde yerde çok eşyam oluyor, ben robot süpürge ile yapamam" diye düşünenleri yanıltan bir özelliği var!

Robot süpürgen varsa zaten en iyi bildiğin özelliklerden biri bu! Önünde bir engel olsa bile Philips 7000 robot süpürge bu engeli aşmayı çok iyi biliyor. Terlik ya da oyuncak gibi nesneleri algılayan robot süpürge onlardan kaçmayı başarabiliyor. Her seferinde etrafı önce bir toplayıp sonra robot süpürge çalıştırma derdine son veren Philips 7000, hiçbir yere takılmadan evi temizlemeye devam ediyor.

5. Robot süpürgeler evcil hayvanı olanlar için kurtarıcı!

Evde evcil hayvanın varsa ev temizliği çok daha zor. Hele bir de tüy dökme dönemine denk gelirse ev tüyden geçilmiyor. Ama robot süpürgen varsa bu senin değil, robotunun derdi oluyor. Tüylü dostun ne kadar tüy dökerse döksün robot süpürgen onları süpürmek için her zaman yanında olacak. Robot süpürgen her gün hatta bazen günde birkaç kere evi süpürerek patili dostunun ve senin rahat etmeni sağlıyor.

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6. Günlük temizlik her ev için şart.

Günlük temizlik evlerde şart ama hepimiz işlerimizden dolayı bu temizliği aksatabiliyoruz. Ama robot süpürgesi olanlar asla bunu yaşamıyor. Çünkü onlar günlük süpürme işini robotuna devrediyor. Temizlik işinin büyük çoğunluğunu senden alan robot süpürge sayesinde hiç yorulmadan tertemiz bie eve kavuşabiliyorsun. İşin çok olduğunda bile evinin temizleneceğini bilmenin verdiği huzur hiçbir şeyde yok değil mi?

7. Sessiz çalışan robot süpürgeler seni rahatsız etmeden evini pırıl pırıl yapıyor.

Biz son ses gürültüyle çalışan süpürgelere alışmışız tabii, robot süpürgeler bizi şok ediyor. Sessizce evi tertemiz yapan robot süpürgeyi istediğin zaman çalıştırabilirsin. Televizyon izlerken ya da kitap okurken açtığında seni rahatsız etmediği için her an robot süpürge çalıştırmak mümkün. Yani kendi günlük işlerini yaparken robot süpürgen de çalışsa senin için hiç sorun olmaz!

8. Evde yoksan ve evin temizlenmesi gerekiyorsa ne yapacaksın?

Robot süpürgen varsa bunu dert etmemen gerektiğini zaten biliyorsun. Tatile gittin ama eve gelince evinin temiz olmasını istiyorsun. Robot süpürgen senin için sen gelmeden evi temizliyor. Ya da dışarıdasın ve aniden bir misafirin gelecek, çalıştır robot süpürgeni sen gelene kadar evi süpürüp silsin. Sen eve geldiğinde tek dert edeceğin ayaklarını uzatıp dinlenmek olacak!

9. Kendi kendini şarj edebildiği için robot süpürgeler çok zahmetsiz!

Robot süpürgelerin en güzel özelliklerinden biri de şarjlarını kendi başlarına yapması. Temizlik bittikten sonra ya da şarjı azalınca robot süpürge kendi başına istasyonuna dönüyor. Bu sayede senin 'hiç şarjı bitti mi, ne kadar şarjı kaldı' düşünmene gerek kalmıyor. İşini bitirip yerine dönen robot süpürge en zahmetsiz cihazlardan.

10. Evde sadece süpürme işi yok elbette. Birçok iş arasından süpürme ve silmeyi aradan çıkarsak çok iyi olmaz mı?

Robot süpürge, süpürme ve silme işini yaparken sen diğer işlere odaklanabiliyorsun. Evdeki süpürme dışındaki işlere daha çok vaktin kalacağı için çok daha fazla işi bir güne sığdırabiliyorsun. Robot süpürge evi süpürürken sen mutfağı ya da banyoyla ilgilenebiliyorsun. Robotu olanlar için bu, hem zamandan hem enerjiden tasarruf ettiriyor.

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