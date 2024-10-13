Robot Süpürgesini Çok Sevenlerin Bildiği 10 Şey

Evde evcil hayvanın varsa ev temizliği çok daha zor. Hele bir de tüy dökme dönemine denk gelirse ev tüyden geçilmiyor. Ama robot süpürgen varsa bu senin değil, robotunun derdi oluyor. Tüylü dostun ne kadar tüy dökerse döksün robot süpürgen onları süpürmek için her zaman yanında olacak. Robot süpürgen her gün hatta bazen günde birkaç kere evi süpürerek patili dostunun ve senin rahat etmeni sağlıyor.