Robot Süpürgesini Çok Sevenlerin Bildiği 10 Şey
Robot Süpürgesini Çok Sevenlerin Bildiği 10 Şey
Robot süpürgeni sevdiğini çok iyi biliyoruz. Peki senin gibi robot süpürgesi olmadan bir hayat düşünemeyenlerin çok aşina olduğu durumlara birlikte bakalım mı?
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1. Robot süpürge demek her zaman temiz bir zemin demek!
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2. Robot süpürge olan evlerde dip köşe temizlik hep yapılır.
3. Robot süpürgeler programlanarak çalıştırılabiliyor.
4. Robot süpürgelerin "evde yerde çok eşyam oluyor, ben robot süpürge ile yapamam" diye düşünenleri yanıltan bir özelliği var!
5. Robot süpürgeler evcil hayvanı olanlar için kurtarıcı!
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