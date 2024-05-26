Bugün harika bir gün olsun! Seninle birlikte evi temizlemek ve ortamı tazelemek için sabırsızlanıyorum. Sadece bir tuşa basarak başlayabileceğimiz bu macerada, ben senin yardımcın olarak her adımda yanındayım. Unutma ki senin mutluluğun ve konforun benim için önemli. Tek yapman gereken bana komut vermen. Haydi, birlikte daha temiz ve düzenli bir ev için çalışalım!