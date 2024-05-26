Robot Süpürgenin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Robot Süpürgenin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Evin bütün cefasını onlar çekiyor gibi sanki. Ah, şu robot süpürgelerin dilleri olsa da konuşsalar. Peki, senin robot süpürgen konuşsa sana ne derdi? Testin sonunda söylüyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Robot süpürgene her gün evi süpürtüyor musun?
2. Robot süpürgenin performansından ne kadar memnunsun puanlar mısın?
3. Robot süpürgenin haritalama özelliği var mı?
4. Peki, robot süpürgeni alalı ne kadar zaman oldu?
5. Robot süpürgenin tam olarak şarj olması ne kadar sürüyor?
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