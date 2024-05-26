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Robot Süpürgenin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

etiket Robot Süpürgenin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 11:01

Evin bütün cefasını onlar çekiyor gibi sanki. Ah, şu robot süpürgelerin dilleri olsa da konuşsalar. Peki, senin robot süpürgen konuşsa sana ne derdi? Testin sonunda söylüyoruz👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Robot süpürgene her gün evi süpürtüyor musun?

2. Robot süpürgenin performansından ne kadar memnunsun puanlar mısın?

3. Robot süpürgenin haritalama özelliği var mı?

3. Robot süpürgenin haritalama özelliği var mı?

4. Peki, robot süpürgeni alalı ne kadar zaman oldu?

4. Peki, robot süpürgeni alalı ne kadar zaman oldu?

5. Robot süpürgenin tam olarak şarj olması ne kadar sürüyor?

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6. Robot süpürgende paspas (mop) özelliği var mı?

7. Peki, robot süpürgene engel olacak şeyleri kaldırıp, mobilyalarını yükselttin mi?

7. Peki, robot süpürgene engel olacak şeyleri kaldırıp, mobilyalarını yükselttin mi?

8. Son olarak, robot süpürgen bir mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor mu? Hangi özellikler kontrol edilebiliyor?

Bugün temizlik harika bir gün.

Bugün harika bir gün olsun! Seninle birlikte evi temizlemek ve ortamı tazelemek için sabırsızlanıyorum. Sadece bir tuşa basarak başlayabileceğimiz bu macerada, ben senin yardımcın olarak her adımda yanındayım. Unutma ki senin mutluluğun ve konforun benim için önemli. Tek yapman gereken bana komut vermen. Haydi, birlikte daha temiz ve düzenli bir ev için çalışalım!

Sana daha çok zaman kalıyor.

Ben her gün ıslak ve kuru temizlik yaparken, sen de sadece bir tuşa basarak mükemmel bir temizlik sağlıyorsun. Tek seferde süpürüp silebiliyorum. Üstelik halı veya kilim gibi yüzeylere geldiğimde emiş gücümü otomatik olarak artırarak daha etkili bir temizlik sunuyorum. Sen kahveni içerken ben işimi yapıyor, evimizi tertemiz tutuyorum. Bu sayede sana daha fazla zaman ve tertemiz evinde keyif yapmak kalıyor.

Benim de bakıma ihtiyacım var.

Sana daha uzun süre hizmet edebilmem için benimle ilgilenmenin zamanı geldi. Haznemde biriken toz ve kirleri düzenli olarak boşaltırsan, performansımı artırarak daha etkili bir temizlik sağlayabilirim. Unutma, benim de bakıma ihtiyacım var. Bana göstereceğin ilgi ve özen için şimdiden teşekkür ederim.

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