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Robot Süpürgelerin Hiç Bilmediğiniz 12 Özelliği

etiket Robot Süpürgelerin Hiç Bilmediğiniz 12 Özelliği

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 12:01

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ev işlerini yapma şeklimiz de değişti. Artık uzun uzadıya yapılan temizliklerin yerine tam otomatik ve akıllı işlemler gelmiş durumda. Bu konudaki en büyük yardımcılarımız ise elbette ev temizlemeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştıran robot süpürgeler. Sadece birkaç ayar yaparak adeta süper bir ev asistanına dönüşen bu teknoloji harikası ürünler, detaylı temizlikten hoşlanan herkesin evinde olması gereken cihazlar. 

Hala bir robot süpürgeniz yoksa bu içerikten sonra hemen almak isteyeceksiniz. İşte robot süpürgelerin, her eve lazım o harika özellikleri!

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1. İnce tozları etkili şekilde temizlerler.

1. İnce tozları etkili şekilde temizlerler.

Philips 7000 serisi robot süpürgelerle evinizde ayak tabanınız temizlenmeden rahat rahat yürümeniz artık hayal değil! Çünkü robot süpürgeler sadece yerdeki bariz kirleri gidermek için değil ortamdaki tozu temizlemek için de harika cihazlardır. Klasik süpürgelere kıyasla sert zemini tek seferde silip süpürür ve çok daha yüksek oranda ince toz çekerler. 👍

2. Ulaşılması zor alanlara girerler.

Robot süpürgelerin bir diğer harika özelliği kanepe, yatak ve diğer mobilyaların altına zahmetsizce girmeleridir. Küçük ebatları sayesinde mobilyalara takılmadan her köşeye ulaşan bu harika cihazlar, özellikle dip köşe temizlik yapmak isteyenler için hayatı fazlasıyla kolaylaştırırlar. Çünkü koltuk çekme ve mobilyaların arkasına ulaşma gibi dertleri sonsuza dek ortadan kaldırırlar. 🤗

3. Tek pil şarjı 180 dakikaya kadar dayanabilir.

3. Tek pil şarjı 180 dakikaya kadar dayanabilir.

Philips 7000 robot süpürge serisi ultra güçlü lityum pille donatılmıştır. Yani 180 dakikaya kadar temizliklerde ekstra şarj gerektirmezler. Bu da uzun süreli temizlik gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamalarını sağlar. Ayrıca robot süpürgeler, şarjı bitince istasyona dönüp şarj olma özelliğine sahiptir. Yani şarj bitse bile temizlik asla yarım kalmaz, çünkü bu akıllı cihazlar tüm süreci buna göre planlarlar. 💚

4. 30 gün zahmetsizce kullanılabilirler.

4. 30 gün zahmetsizce kullanılabilirler.

Philips 7000 robot süpürge serisinin bir diğer özelliği Dual Wave teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde 30 gün boyunca süpürge istasyonunu kontrol etmenize bile gerek kalmaz. Çünkü ortamı kendi kendine süpüren, şarjı bitince istasyona dönen ve burada kendini temizleyen bu akıllı cihazlar, 30 güne kadar anti alerjik şekilde temiz kalabilirler. 😎

5. Şık tasarıma sahiplerdir.

5. Şık tasarıma sahiplerdir.

Robot süpürgelerin en beğenilen özelliği ev dekoruna uygun tasarımlarıdır. Her biri teknoloji harikası olan bu cihazlar modern ev ortamıyla mükemmel şekilde uyum sağlar ve dekorasyonu tamamlarlar. Ayrıca farklı renk seçenekleri bulunduğundan her tarza hitap ederler.

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6. Robot süpürgeler küçük nesneleri algılayabilirler.

6. Robot süpürgeler küçük nesneleri algılayabilirler.

Kendi kendine çalışarak temizliği zahmetsiz hale getiren robot süpürgeler, etraftaki küçük nesneleri ve ayakkabı gibi eşyaları algılama özelliğine sahiptir. Bu sayede eve dağılan oyuncak benzeri eşyalara takılmadan hareket edebilir ve yerleri gerektiği gibi temizleyebilirler. Keskin sensörlere sahip olan Philips 7000 serisi robot süpürgeler, evinizin 3 boyutlu haritasını çıkararak hareket eder ve bu sayede loş ışıkta bile mükemmel çalışırlar. 🥰

7. Zemindeki hiçbir noktayı atlamazlar.

Philips 7000 robot süpürge serisi evdeki tüm odaları özel lazer navigasyon sistemiyle tarar ve genel bir temizlik planı oluştururlar. Akıllı sensörler sayesinde yükseklikleri algılayan ve merdivenden düşme gibi sorunları ortadan kaldıran bu cihazlar, evin her köşesindeki toz ve kir parçalarını görürler. Yani göze görünmeyen kirleri ve lekeleri bile algılayarak anında temizler, böylece tüm mekanı pırıl pırıl yaparlar. 😃

8. Ultra yüksek emiş gücüne sahiplerdir.

8. Ultra yüksek emiş gücüne sahiplerdir.

Robot süpürgelerin emiş gücü oldukça yüksektir. Hatta kaliteli bir model kullandığınız zaman birçok klasik süpürgeden çok daha etkili bir performans elde etmiş olursunuz. Evcil hayvan tüylerini, kırıntıları ve diğer kirleri temizlemek için harika cihazlardır. Üstelik farklı temizlik modları sunduklarından temizlik gereksinimine uygun ayarda kullanılabilir, böylece ultra yüksek performansta çalışabilirler. 😇

9. Acemi kullanıcılar için ideal çözümler sunarlar.

9. Acemi kullanıcılar için ideal çözümler sunarlar.

Robot süpürgeler sezgisel kullanım ayarlarıyla donatılmış ürünlerdir. Yani ürünü ilk kez kullananlar için ekstra kolaylaştırılmış araçlar ve takibi kolay menüler sunarlar. Ayrıca Philips 7000 serisi gibi kullanıcı dostu modeller, adım adım rehberlik sunan faydalı video desteğine de sahiptir. Dolayısıyla temizlik performansını kontrol etmek, güncellemek ve yeni temizlik ihtiyaçları belirlemek de aynı şekilde kolaydır.🥳

10. Titreşimli paspas özelliği mevcuttur.

Philips 7000 robot süpürgeleri sadece zemini süpürmekle kalmaz, aynı zamanda gerekli alanlarda silme işlemi de yapar. Yıkanabilir özellikteki paspas titreşimlidir ve bu sayede ayak izi gibi kirleri çıkarmada etkilidir. Yenilikçi paspas teknolojisi sayesinde evdeki en zorlu lekeler için bile yerinizden kalkmanıza gerek kalmaz. Çünkü akıllı asistanınız tüm işlemi kendi kendine yapar.🤩

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11. Temizlik alanlarını hassas şekilde belirlerler.

11. Temizlik alanlarını hassas şekilde belirlerler.

Robot süpürge temizliğinde evdeki temizlenecek alanlar sezgisel olarak belirlenebilir. Hiçbir alanı kaçırmayacak şekilde tasarlanan bu cihazlar, kullanıcı gereksinimlerine göre yeniden ayarlanabilirler. Evde eğer girilmesini istemediğiniz alanlar varsa veya günlük temizliğin parçası olmayan bölgeler bulunuyorsa, cihazınızın ayarlarını güncelleyerek en ideal haritalandırmayı yapabilirsiniz.

12. Her odayı tam istediğiniz şekilde temizlerler.

Robot süpürgelerdeki detaylı ayarlar her odaya özel şekilde belirlenebilir. Örneğin; oturma odasındaki sert zeminler için ıslak ve kuru özelliği aktif hale getirebilir, yatak odasındaki halı zemin için eko modu kullanabilirsiniz. İsterseniz emiş gücünü artırarak paspas ıslaklığını bile belirleyebilirsiniz. Yani elinizin altında bu kadar güçlü bir asistan olduğu sürece temizliği tam olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hem de yerinizden bile kalkmadan ve kendinize ekstra vakit ayırarak! 😍

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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