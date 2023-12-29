Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'nin Anıtkabir'e Benzeyen Tasarımının İbretlik Hikayesi
Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'nin Anıtkabir'e Benzeyen Tasarımının İbretlik Hikayesi
Kaynak: https://twitter.com/fergin923/status/...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'nin nasıl tasarlandığını biliyor musunuz? Gelin bu ibretlik hikayeye birlikte bakalım!
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Riyad, Suudi Arabistan'ın hem başkenti hem en büyük metropolüdür.
Riyad Bölgesi'nin merkezinde yer alan bu büyüleyici şehir, Arap Yarımadası'nın tam ortasında bulunur ve 6 milyonluk etkileyici bir nüfusu barındırır.
Riyad aynı zamanda Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü önemli bir lokasyondur.
Riyad'da Türkiye'nin uluslararası arenada etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayan bir Türk Büyükelçiliği bulunur.
Peki Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'nin tasarımı hiç dikkatinizi çekti mi? Anıtkabir'in tasarımına çok benzeyen bu yapının ibretlik de bir hikayesi var.
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Riyad'daki büyükelçilik binası ünlü mimar ve kent bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp tarafından tasarlanmıştır.
Binanın tasarımının Anıtkabir'e çok benzemesinin sebebi ise Suudilerin Ankara'ya ziyaretleri sırasında Anıtkabir'e gitmemeleridir.
Bu harekete çok sinirlenen Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp, Anıtkabir'e gitmeyen Suudilere kızıp Anıtkabir'i onların başkentlerine yerleştirmiştir.
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