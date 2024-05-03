Riot Games Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Alma İddialarına Cevap Verdi!

Riot Games'in değindiği bir başka konu ise Vanguard'ın donanımlara zarar verdiği iddialarıydı. Forumlarda birçok oyuncu bu durumdan şikayet ederken Riot Games aksini savundu. Riot'un elinde bulunan istatistiklere göre, Vanguard herhangi bir donanım arızasına sebep olmuyor veya kafasına göre yetkilendirmeleri değiştirmiyor.