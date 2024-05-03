Riot Games Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Alma İddialarına Cevap Verdi!
Riot Games Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Alma İddialarına Cevap Verdi!
Riot Games'in hile koruma sistemi Vanguard, izinsiz ekran görüntüsü almakla suçlanmıştı. Bu suçlamaya karşı Riot Games'den resmî bir açıklama geldi.
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Vanguard ekran görüntüsü alıyor fakat sınırlı bir şekilde.
Riot Games, Vanguard'ın güvenli olduğunu da aktardı.
Vanguard donanımlarınıza da zarar vermiyor.
Vanguard hile koruma sistemi League of Legends için de kullanılmaya başladı.
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