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Riot Games Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Alma İddialarına Cevap Verdi!

Riot Games Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Alma İddialarına Cevap Verdi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:07

Riot Games'in hile koruma sistemi Vanguard, izinsiz ekran görüntüsü almakla suçlanmıştı. Bu suçlamaya karşı Riot Games'den resmî bir açıklama geldi.

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Vanguard ekran görüntüsü alıyor fakat sınırlı bir şekilde.

Vanguard ekran görüntüsü alıyor fakat sınırlı bir şekilde.

Riot Games tarafından gelen resmî açıklamalar, Vanguard'ın ekran görüntüsü aldığını doğruladı. Bunun yanında alınan ekran görüntülerinin sınırlı olduğunu da dile getirdi. Hile koruma sistemi, sadece oyunun pencerelerinden ve istemci pencerelerinden ekran görüntüsü alma hakkına sahip.

Riot Games, Vanguard'ın güvenli olduğunu da aktardı.

Riot Games, Vanguard'ın güvenli olduğunu da aktardı.

Riot Games, hile koruma sistemlerinin güvenli olduğunu ve başarılı bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Bunun yanında hile koruma programlarının, oyuna ait ekran görüntüsü almasının da standart bir prosedür olduğunu da aktardı.

Vanguard donanımlarınıza da zarar vermiyor.

Vanguard donanımlarınıza da zarar vermiyor.

Riot Games'in değindiği bir başka konu ise Vanguard'ın donanımlara zarar verdiği iddialarıydı. Forumlarda birçok oyuncu bu durumdan şikayet ederken Riot Games aksini savundu. Riot'un elinde bulunan istatistiklere göre, Vanguard herhangi bir donanım arızasına sebep olmuyor veya kafasına göre yetkilendirmeleri değiştirmiyor.

Vanguard hile koruma sistemi League of Legends için de kullanılmaya başladı.

Vanguard hile koruma sistemi League of Legends için de kullanılmaya başladı.

İlk etapta Valorant için çıkan hile koruma sistemi, nihayet League of Legends'a da eklendi. Oyunlardaki hile yazılımlarını engellemeyi amaçlayan bu sistem, League of Legends tarafındaki bitmek bilmeyen hilecilerine engel olmayı amaçlıyor.

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