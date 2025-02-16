Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakeminin Yabancı Olacağını İddia Etti
Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakeminin Yabancı Olacağını İddia Etti
Süper Lig'de yavaş yavaş derbi haftasına giriliyor. Derbi hakemi ise büyük merak konusu. Yabancı hakem iddiaları olsa da TFF bunu reddetmişti. Ancak Rıdvan Dilmen'den yeni bir iddia geldi. İddiaya göre derbi ybancı hakemle oynanabilir.
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Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi şimdiden merak konusu. Yabancı hakem iddiaları hayli dillendirilmişti. Bir iddia da Rıdvan Dilmen'den geldi.
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TFF'nin reddettiği yabancı hakem konusunda Rıdvan Dilmen yeni bir iddia ile karşılık verdi.
Dilmen, "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir." dedi.
Dilmen, "Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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