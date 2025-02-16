Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakeminin Yabancı Olacağını İddia Etti

Süper Lig'de yavaş yavaş derbi haftasına giriliyor. Derbi hakemi ise büyük merak konusu. Yabancı hakem iddiaları olsa da TFF bunu reddetmişti. Ancak Rıdvan Dilmen'den yeni bir iddia geldi. İddiaya göre derbi ybancı hakemle oynanabilir.