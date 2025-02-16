Gazeteci Erdal Hoş'tan Ozan Tufan'ın Performansıyla İlgili Ağır Eleştiriler
Gazeteci Erdal Hoş'tan Ozan Tufan'ın Performansıyla İlgili Ağır Eleştiriler
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da birçok ismin performansı tartışılıyor. Ozan Tufan da bu isimlerin başında geliyor. Sezon boyu istenilen performansı veremeyen Ozan'la ilgili Erdal Hoş da eleştirilerde bulundu. Ozan'a teklif olduğunu söyleyen Erdal Hoş 'ben olsam satarım' dedi.
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Trabzonspor'da performansı eleştirilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Ozan'la ilgili gazeteci Erdal Hoş da ağır eleştiriler getirdi.
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Erdal Hoş, "Ozan 8 numara oynayacak isim değil. Ozan faul alınca mutlu oluyor çünkü gidecek enerjisi yok." dedi.
Erdal Hoş, Ozan Tufan'a Rusya'dan teklif olduğunu söyledi. Hoş, "Ben yönetici olsam, hoca göndermem mi diyor 'kusura bakma hocam, ben gönderiyorum' derim." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Rusya'da dayanamaz, hepten ayarı bozulur :D