Gazeteci Erdal Hoş'tan Ozan Tufan'ın Performansıyla İlgili Ağır Eleştiriler

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da birçok ismin performansı tartışılıyor. Ozan Tufan da bu isimlerin başında geliyor. Sezon boyu istenilen performansı veremeyen Ozan'la ilgili Erdal Hoş da eleştirilerde bulundu. Ozan'a teklif olduğunu söyleyen Erdal Hoş 'ben olsam satarım' dedi.