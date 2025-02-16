Fenerbahçe Evinde Kasımpaşa'ya Karşı 3 Golle 3 Puan Aldı
Fenerbahçe Evinde Kasımpaşa'ya Karşı 3 Golle 3 Puan Aldı
Süper Lig'de 24.hafta maçında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Fenerbahçe 90 dakika üstün oynadığı maçtan galibiyetle ayrılmayı bildi. Sevindirici gelişme ise En-Nesyri'nin artan performansının sürmesi oldu. Fenerbahçe'de Oğuz'un da şık golle skora katkı yapması Kadıköy'ü sevince boğdu. Maç fazlasıyla Fenerbahçe puan farkını üçe düşürdü.
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Fenerbahçe 24.hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Fenerbahçe üstün bir futbolla sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Fenerbahçe ilk golü formda golcüsü en-Nesyri'nin ayağından buldu. 21.dakikada gelen gol devrenin de skoru oldu.
53.dakikada sahneye çıkan isim ise Oğuz Aydın oldu. Oğuz'un şık golü Kadıköy'e de rahat nefes aldırdı.
62'de Fall ile skoru 2-1'e getirse de Kasımpaşa direnemedi ve En-Nesyri 71'de bir kez daha sahneye çıktı, skoru 3-1'e getirdi.
Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe düşürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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