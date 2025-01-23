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Ricky Gervais'ten After Life Hayranlarını Üzecek Haber: Dizinin Brandy'si 'Anti' Hayatını Kaybetti!

Ricky Gervais'ten After Life Hayranlarını Üzecek Haber: Dizinin Brandy'si 'Anti' Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.01.2025 - 12:04

Netflix'te 3 sezon boyunca izleyiciyle buluşan After Life, izleyenler için ayrı bir yere sahip. Eşini kaybettikten sonra hayata devam etmeye çalışan Tony'nin en büyük destekçisi Brandy adlı köpeği olmuştu. Dizinin Tony'si Ricky Gervais, hayvan dostuyla ilgili acı haberi duyurdu!

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Nerflix'te üç sezon boyunca yayınlanan After Life'ta eşini kaybeden Tony'nin hayata tutunma çabası anlatılıyor.

Nerflix'te üç sezon boyunca yayınlanan After Life'ta eşini kaybeden Tony'nin hayata tutunma çabası anlatılıyor.

Tony'i hayata bağlayan en güçlü sebep Brandy adlı köpeğiydi. Eşinin onu ne kadar sevdiğini bilen Tony, hayattan kopmayı düşündüğü her an Brandy için vazgeçti.

Tony'i hayata bağlayan en güçlü sebep Brandy adlı köpeğiydi. Eşinin onu ne kadar sevdiğini bilen Tony, hayattan kopmayı düşündüğü her an Brandy için vazgeçti.

Ancak ne yazık ki bu güzel köpeği bir daha göremeyeceğiz... Dizinin Tony'si ünlü komedyen Ricky Gervais, 13 yaşındaki Anti'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ancak ne yazık ki bu güzel köpeği bir daha göremeyeceğiz... Dizinin Tony'si ünlü komedyen Ricky Gervais, 13 yaşındaki Anti'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gervais Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kötü haber. After Life'ta Brandy'i canlandıran Anti hayatını kaybetti. 13 yaşında çok iyi bir kızdı." dedi.

Gervais Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kötü haber. After Life'ta Brandy'i canlandıran Anti hayatını kaybetti. 13 yaşında çok iyi bir kızdı." dedi.

Gervais daha sonra yaptığı açıklamada, 'Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen anlaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim film deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu. Ona günde yüz kere çok iyi bir kız olduğunu söylediğim için çok mutluyum.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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