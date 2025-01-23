Ricky Gervais'ten After Life Hayranlarını Üzecek Haber: Dizinin Brandy'si 'Anti' Hayatını Kaybetti!

Gervais daha sonra yaptığı açıklamada, 'Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen anlaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim film deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu. Ona günde yüz kere çok iyi bir kız olduğunu söylediğim için çok mutluyum.' dedi.