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Rezervler Düşerken, TCMB Kararlılığını Korudu: Borsada Yabancı Sattı, Dövizi Yerli Aldı

Rezervler Düşerken, TCMB Kararlılığını Korudu: Borsada Yabancı Sattı, Dövizi Yerli Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 16:30

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Vatandaşların döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 721,5 milyon dolar artış gösterdi. 

TCMB PPK Özeti'nde 'Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir' denildi.  Geniş para arzı M3, Aralık 2023 döneminde yıllık %65,9 büyümenin ardından Ocak 2024 döneminde yıllık %63,6 büyüdü.

Yabancılar Borsada hisse satışı yaptı. TCMB toplam rezervleri 2,5 milyar dolar, net rezervler 6 milyar dolar azaldı. 

TCMB ve BDDK'nın 23 Şubat ile biten haftalık verileri açıklandı.

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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 52,2 milyar TL'den 12 trilyon 203,1 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 75,2 milyar TL'den 15 trilyon 128,2 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 538,7 milyar TL'den 1 trilyon 562 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 244,7 milyar TL'den 1 trilyon 273,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 196,8 milyar TL'den 194,4 milyar TL'ye geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,72 milyar dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,72 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 174 milyar 630,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 351,7 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 624,2 milyon dolar artarak 103 milyar 30,5 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 97,2 milyon dolar artarak 73 milyar 321,2 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 141 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 257 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 884 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" ifadesine yer verildi.

TCMB'nin 22 Ocak 2023 tarihli PPK toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına vurgu yapılarak, 'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir' denildi.

Geniş para arzı M3, Ocak'ta yıllık %63,6 büyüdü.

Geniş para arzı M3, Ocak'ta yıllık %63,6 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %52,9 olarak gerçekleşirken Ocak ayında %52,5 olarak gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Ocak haftasında 98,0 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Ocak haftasında 98,0 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 28,6 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 31,6 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) alımları 5 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 7,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste altıncı haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste altıncı haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 23 Şubat itibarıyla 3 milyar 613 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolardan,  82 milyar 479 milyon dolara indi. Altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar arttı ve 48 milyar 116 milyon dolardan  49 milyar 271 milyon dolara yükseldi. 

Böylece toplam rezervler 134 milyar 208 milyon dolardan, 131 milyar 750 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 28 milyar 459 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 14 milyon dolar azalarak 22 milyar 445 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 28 milyar 459 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 14 milyon dolar azalarak 22 milyar 445 milyon dolara indi.
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