Rezervler Düşerken, TCMB Kararlılığını Korudu: Borsada Yabancı Sattı, Dövizi Yerli Aldı
Rezervler Düşerken, TCMB Kararlılığını Korudu: Borsada Yabancı Sattı, Dövizi Yerli Aldı
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Vatandaşların döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 721,5 milyon dolar artış gösterdi.
TCMB PPK Özeti'nde 'Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir' denildi. Geniş para arzı M3, Aralık 2023 döneminde yıllık %65,9 büyümenin ardından Ocak 2024 döneminde yıllık %63,6 büyüdü.
Yabancılar Borsada hisse satışı yaptı. TCMB toplam rezervleri 2,5 milyar dolar, net rezervler 6 milyar dolar azaldı.
TCMB ve BDDK'nın 23 Şubat ile biten haftalık verileri açıklandı.
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KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,72 milyar dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" ifadesine yer verildi.
Geniş para arzı M3, Ocak'ta yıllık %63,6 büyüdü.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Ocak haftasında 98,0 milyon dolar net hisse satışı yaptı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste altıncı haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle tamamladı.
Bir önceki hafta 28 milyar 459 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 14 milyon dolar azalarak 22 milyar 445 milyon dolara indi.
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