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Rezervasyon Ne Demek? Rezervasyon TDK Sözlük Anlamı

Rezervasyon Ne Demek? Rezervasyon TDK Sözlük Anlamı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 13:15

Günlük dilde sıkça duyduğumuz “rezervasyon” kelimesinin anlamı çoğu zaman göz ardı edilir. Rezerve ne demek, rezervasyon TDK anlamı nedir diye soranlar az değil. Uçak bileti almaktan otel ayırtmaya kadar pek çok alanda karşımıza çıkan bu terim, aslında oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.

Peki rezervasyon ne demek? İşte TDK'ye göre anlamı...

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Rezervasyon Ne Demek?

Rezervasyon Ne Demek?

Rezervasyon, herhangi bir yerin ya da hizmetin önceden ayırtılması anlamına gelir. Genellikle restoran, otel, uçak ya da otobüs gibi hizmet sektörlerinde kullanılır. Yani gitmeden önce size özel bir yerin ayrılmasıdır. Bu işlem sayesinde hem işletme planlama yapabilir hem de kullanıcı hizmetten sorunsuz şekilde faydalanabilir.

Rezervasyon TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre ise kelimenin tanımı “yer ayırtma” olarak geçer.

Rezerve Ne Demek?

Rezerve Ne Demek?

Rezerve, rezervasyon kelimesinin kısaltmasıdır. Yine 'yer ayırtma' anlamına gelir.

Rezervasyon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

'Rezervasyonu daha önceden yapmış olsaydın şimdi yer bulmakta bu kadar sıkıntı çekmezdik.'

Rezervasyon Kelimesinin Kökeni

Rezervasyon Kelimesinin Kökeni

Rezervasyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir ancak kökeni Latinceye dayanır. Latince 'reservare' fiilinden türemiştir. Bu fiil “korumak, ayırmak, tutmak” anlamlarına gelir. İlk olarak 19. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlandığı düşünülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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