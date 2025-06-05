Rezervasyon Ne Demek? Rezervasyon TDK Sözlük Anlamı

Rezervasyon, herhangi bir yerin ya da hizmetin önceden ayırtılması anlamına gelir. Genellikle restoran, otel, uçak ya da otobüs gibi hizmet sektörlerinde kullanılır. Yani gitmeden önce size özel bir yerin ayrılmasıdır. Bu işlem sayesinde hem işletme planlama yapabilir hem de kullanıcı hizmetten sorunsuz şekilde faydalanabilir.

Rezervasyon TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre ise kelimenin tanımı “yer ayırtma” olarak geçer.