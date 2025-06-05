Rezervasyon Ne Demek? Rezervasyon TDK Sözlük Anlamı
Günlük dilde sıkça duyduğumuz “rezervasyon” kelimesinin anlamı çoğu zaman göz ardı edilir. Rezerve ne demek, rezervasyon TDK anlamı nedir diye soranlar az değil. Uçak bileti almaktan otel ayırtmaya kadar pek çok alanda karşımıza çıkan bu terim, aslında oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.
Peki rezervasyon ne demek? İşte TDK'ye göre anlamı...
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Rezervasyon Ne Demek?
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Rezerve Ne Demek?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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