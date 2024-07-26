Resmi Gazete’de Yer Aldı: 11 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması
Resmi Gazete’de Yer Aldı: 11 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni kararnameye göre 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.
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Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan yeni rektörler yer aldı.
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip
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Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan
Ayrıca Fatih Yıldız, Türkiye’nin yeni Sudan Büyükelçisi oldu.
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Doyanlari değiştiriyorlar
Cemaat is working... 😡😡😡
Prof.Dr. olmadıkları kesin