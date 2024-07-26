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Resmi Gazete’de Yer Aldı: 11 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Resmi Gazete’de Yer Aldı: 11 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 08:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni kararnameye göre 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.

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Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan yeni rektörler yer aldı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan yeni rektörler yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip
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Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

Ayrıca Fatih Yıldız, Türkiye’nin yeni Sudan Büyükelçisi oldu.

Ayrıca Fatih Yıldız, Türkiye’nin yeni Sudan Büyükelçisi oldu.

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Akigo35

Doyanlari değiştiriyorlar

Halil Değerli

Cemaat is working... 😡😡😡

ArsenaL

Prof.Dr. olmadıkları kesin