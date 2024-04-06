Resmi Gazete'de Yayımlandı, Yürürlüğe Girdi: Marketlerde Yeni Dönem Resmen Başladı

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.