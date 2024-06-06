Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Görevden Alındı
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Görevden Alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandı.
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.
Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.
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