Reklam Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara Bu Ay 29,1 Milyon Lira Ceza Kesti
Reklam Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara Bu Ay 29,1 Milyon Lira Ceza Kesti
Etrafımız sosyal medyadan TV'ye, bilboardlardan metro ekranlarına kadar reklamlarla çevrilmiş durumda. Reklamlarda cazip noktalar anlatılırken can alıcı noktalar ise genelde gizlenir. Reklam Kurulu da bu durumdan hareketle geçtiğimiz ay 209 dosya inceledi. Ve bu dosyaların 189'unda 'yanıltıcı' bir unsur olduğu için ceza kesit. Bankalara ise yaptırımlar uygulandı.
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 209 adet dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.
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'Yeşil konut kredisi' ve elektrikli ve hibrit araçlara özel 'Yeşil taşıt kredisi' gibi amacın net olmadığı reklamlar da bu kategoriye alındı.
Banka reklamlarında ise 'Cazip' ve 'Uygun' faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı tespit edildi.
Bu gerekçe ile 10 bankanın reklamlarına durdurma cezası verildi. Açıklamada "Kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masrafların da belirtilmesi ve kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler, reklamın ana mesajında yer almalıdır." denildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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