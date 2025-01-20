Reklam Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara Bu Ay 29,1 Milyon Lira Ceza Kesti

Etrafımız sosyal medyadan TV'ye, bilboardlardan metro ekranlarına kadar reklamlarla çevrilmiş durumda. Reklamlarda cazip noktalar anlatılırken can alıcı noktalar ise genelde gizlenir. Reklam Kurulu da bu durumdan hareketle geçtiğimiz ay 209 dosya inceledi. Ve bu dosyaların 189'unda 'yanıltıcı' bir unsur olduğu için ceza kesit. Bankalara ise yaptırımlar uygulandı.